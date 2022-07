Khloé Kardashian espera bebé con hombre que le fue infiel

Nuevo integrante a la familia Kardashian; Khloé esperan su segundo hijo con el basquetbolista Tristan Thompson tras escándalo de infidelidad

Por: Luz Camacho

julio, 14, 2022 17:29

Tras las polémicas e infidelidades que han atormentado su relación, Tristan Thompson y Khloé Kardashian de nuevo se encuentran en la espera de un nuevo miembro de la familia.

El representante de la famosa empresaria y modelo ha confirmado que Thompson y Kardashian está en espera de su segundo hijo mediante gestación subrogada.

A pesar de la espera del bebé, Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde el pasado diciembre más allá de los asuntos relacionados con la copaternidad, según afirman los medios como la revista "People".

Aparentemente, el bebé había sido concebido el pasado mes de noviembre, un par de semanas antes de que se diera a conocer la noticia de que el basquetbolista esperaba un hijo con Maralee Nichols.

Se había informado que el jugador de la NBA estaría pagando cerca de 120,000 dólares mensuales a Maralee, así como Jordan Craig y Khloé Kardashian, con quien también tiene hijos, sin embargo, Nichols desmintió dicha información, si no todo lo contrario, ya que Tristan no ha hecho nada para involucrarse en la vida de su bebé.

La noticia de la llegada del nuevo integrante a la numerosa familia Kardashian salió a flote durante el último episodio de la última temporada de 'Keeping Up With The Kardashians'. Antes de dar la noticia la modelo, mencionó que el médico le dijo que ella podría pasar por un embarazo de "alto riesgo" si decidía tener un segundo hijo y le confesó a su hermana Kim que ella ponía en consideración la idea de un vientre de alquiler.

"No voy a entrar en detalles frente a la cámara", afirmó, "pero me dijeron que hay como un ochenta y pico por ciento de posibilidades de que aborte. Todo esto es muy difícil para mí, solo estoy tratando de traer más amor a mi vida y a mi familia, y parece que me encuentro con más y más obstáculos. Es realmente difícil de digerir", expresó.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS