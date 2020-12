Katy Perry impacta por su cambio de look; vuelve a sus orígenes

| 14/12/2020 | ionicons-v5-c 11:53 | Francisco Trejo |

Estados Unidos.- Katy Perry es conocida por sus radicales cambios de look, sin embargo, esta vez, decidió evolucionar hasta el comienzo de su carrera para su peinado más nuevo y a los fanáticos les encanta.

En Instagram, la cantante publicó una nueva foto de sí misma con un vestido de rayas de tigre y guantes negros con la leyenda "MADRE". La gente no pudo evitar notar que lucía el pelo largo y negro con un flequillo grueso, el mismo estilo que solía tener durante el álbum y la gira One of the Boys .