Kate Moss niega que Johnny Depp la empujó por las escaleras

Su llamado a declarar en el juicio de difamación de su exnovio Johnny Depp contra Amber Heard se produjo luego de que la actriz la mencionara por su nombre

Por: Luz Camacho

mayo, 25, 2022 09:17

La supermodelo Kate Moss fue testigo durante el juicio por difamación de su exnovio Johnny Depp contra Amber Heard este miércoles por al menos cinco minutos.

Su llamado a declarar se da luego de que Heard la mencionara por su nombre cuando dio su testimonio anteriormente en el juicio.

En ese momento, los expertos legales describieron la declaración de Heard como un "error", mientras que inmediatamente después de que se nombrara a Kate Moss, el equipo legal del Depp fue visto emocionado y luego chocando los puños con el actor.

A través de un enlace de video, Moss dijo en la corte que vive en Londres pero que estaba testificando desde Gloucestershire, en Inglaterra.

La modelo, quien confirmó que salió con Johnny Depp de 1994 a 1997, negó lo declarado por Heard, quien testificó que se sentía conectada con Moss debido a que le habían dicho que Depp la empujo por las escaleras cuando eran novios en la década de los 90.

Cuando Benjamin Chew, miembro del equipo legal de Depp, le preguntó a la modelo si el actor de Piratas del Caribe, de 58 años, alguna vez la había empujado por las escaleras mientras estaban en una relación Moss respondió: "No, nunca me empujó, pateó ni me empujó por las escaleras".

El ícono de la moda, de 48 años, agregó que nunca antes había testificado en un caso judicial.

Según los informes, no hubo contrainterrogatorio por parte del equipo legal de Heard.

La relación de Depp y Moss terminó hace más de 20 años, pero gracias al juicio por difamación contra Heard, se han revisado los supuestos incidentes de su tiempo juntos.

El juicio originalmente estaba programado para finalizar el pasado jueves (19 de mayo), pero se ha extendido, ya que aún se deben presentar más pruebas.

Los abogados de ambas partes darán sus argumentos finales esta semana antes de que el jurado tome su decisión.