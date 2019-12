Kate del Castillo habla de posibilidad de una relación amorosa con Vadhir Derbez

Por: Redacción Web

La actriz Kate del Castillo habló en entrevista sobre la posibilidad de mantener una relación amorosa con Vadhir Derbez.

Lo anterior después de que en un programa de radio estadounidense en el que se encontraba presente la protagonista de 'La reina del sur' fue sorprendida por el hijo de Eugenio Derbez quien interrumpió el programa para llevarle serenata con mariachi cantando el tema 'Si nos dejan'.

Tras terminar la serenata Vadhir y Kate se abrazaron y la actriz en tono de broma le dijo al locutor que había encontrado en Vadhir Derbez al hombre ideal.

Por este motivo fue cuestionada en su paso por la alfombra roja de 'La Reina del Sur 3" sobre la posibilidad de mantener una relación formal con Vadhir Derbez, a lo que la actriz respondió:

"¿Quién le va a decir que no a Vadhir? ¿No? Lástima que soy amiga del papá sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos (risas), estoy bromeando"

"Es buen muchacho y tiene cara de angelito, aunque no creo que lo sea", agregó Kate.

La actriz de 47 años aseguró que la declaración de Vadhir 'es un amor de chavo', además resaltó que le gusta mucho como canta.

Pero, entonces ¿cómo es el hombre perfecto de Kate?

La interprete de 'Teresa Mendoza' dijo estar soltera actualmente y dijo que la única cualidad que debe tener un hombre para ganarse su corazón es que "tenga pantalones y nada más".