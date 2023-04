Karol G critica a revista por retocar sus fotos en exceso

La cantante Karol G es la portada de la revista GQ en América Latina de su más reciente edición, pero el resultado editorial no resultó como la colombiana esperaba, pues sus fotografías fueron retocadas a tal grado que ni se parece.

'No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así', expresó La Bichota, como la conocen sus fans, en sus redes sociales.