Karla Panini se burla de infidelidad en TikTok

Video: TikTok @ernestinadelmar

De nueva cuenta, Karla Panini está envuelta en el ojo del huracán, ahora se burló en un TikTok sobre todo el "hate" que le lanzan por su amorío con Américo

Por: Redacción INFO7

marzo, 29, 2022 20:17

Karla Panini vuelve a estar envuelta en la polémica en las redes sociales, luego de que ésta apareció en un TikTok en donde hace referencia a la infidelidad que cometió con el esposo de quien fuera su amiga en aquel entonces, Karla Luna.

En el video se puede ver a otra persona con maquillaje realizar un comentario sobre lo sucedido en los Premios Óscar con Will Smith y Chris Rock, combinando el chiste con la ´traición´ de la ex lavandera.

"Tal vez Will Smith no se hubiera agarrado a put... en los Óscar si alguien no se hubiera metido con el esposo de...", comentó la persona maquillada mientras apuntaba la cámara hacia Karla Panini.

Panini al aparecer en el video no dice comentario alguno, sin embargo, se le puede ver maquillándose y soltando una leve sonrisa al final del video mientras continua arreglándose.