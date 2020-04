Karla Panini aclara polémica respecto a la agresión de usuaria

La locutora declaró que su cuenta se encuentra en un proceso de verificación y no fue cerrada por ´bullying´

Fue hace unos días que Karla Panini se convirtió en el centro de atención luego de defenderse de una usuaria que la agredió con un meme en redes sociales.

"Quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga", fue el mensaje que se le envió a la locutora tras invitar a sus seguidores a quedarse en casa debido a la contingencia.

Sin embargo, mediante sus historias en su otra cuenta ´malinfluencersmx´ la conductora aclaró que todo se trató de un malentendido, pues ella nunca cerró su instagram debido al bullying, sino que actualmente se encuentra en un proceso de verificación.

"Mi cuenta de Instagram no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerré. No había visto esa nota (...) me la acaban de mandar, yo dije 'eso qué' (...) Hay muchas cosas de qué hablar que verdaderamente son importantes, no mi cuenta de Instagram", declaró la conductora.

"Me están ayudando a la verificación, entonces me están configurando varias cosas", añadió.

Asimismo, aseguro que esta acostumbrada a las críticas sobre su pasado y hasta incluso tiene ´doctorado´ en eso.

"Como si yo no supiera sobrellevar los insultos, tengo cinco años en eso", agregó. "¿Qué no aguanté el bullying? Tengo maestría y doctorado para eso", finalizó.