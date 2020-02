Karla Luna quiso hacer las pases, pero Panini la rechazó: revela su hermano Rubén

Rubén Luna, dijo que su hermana mandó llamar a Panini para que la visitara en el hospital, sin embargo ella se negó

Por: Redacción Web

Después de dos años de la muerte de Karla Luna, su hermano Rubén Luna, publicó un video donde detalló cómo fueron sus últimos días de ella, y aseguró que quiso dejar todo en paz Karla Panini, sin embargo su "comare güera", la rechazó.

Rubén, aseguró que la "comare morena", mandó llamar a Panini para que la visitara en el hospital, pero ella no acudió a verla y no respondió al noble gesto, pese al daño que le había causado.

"En sus últimos días ella perdonó y me quedo tranquilo porque ella se fue en paz, incluso en su perdón mi hermana la mandó llamar a ella, para que de alguna manera quedaran en paz y que no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana", aseguró Rubén.

El hermano de Luna, habló del proceso por el que pasó toda su familia, y dijo estar molesto con las personas que quisieron aprovecharse de su muerte para lucrar.