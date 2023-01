Karely Ruiz y Babo harán colaboración tras polémico video

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, confirmó que está preparando una colaboración con el Babo, del Cartel de Santa, la cual señala será algo más privada

Por: Mary Ruiz

Enero 21, 2023, 8:00

Babo estuvo durante todas esta semana en tendencias en las redes sociales por la filtración de un video explícito suyo que había compartido en OnlyFans donde aparece con varias mujeres.



Tras su viralización, la popular modelo de contenido para adultos, Karely Ruiz, en una de sus transmisiones en vivo reaccionó a la versión sin censura del clip 'Pienso en mí' de Eduardo Dávalos de Luna, nombre real del cantante de Santa Catarina.





'No se espanten, ese video del Babo está ¡uff!. Ese Babo es un loquillo', expresó la joven regia mordiéndose los labios.

'Yo iba a salir en ese video del Babo, se los juro', explicó la influencer a sus seguidores.

También confesó que ella estuvo a punto de salir en el polémico video, pero como en ese tiempo tenía novio se detuvo porque no la dejaba.Pero asegura que ahora que está nuevamente soltera ya están en pláticas con el vocalista del Cartel de Santa para hacer una colaboración más privada, entre ellos dos.'Pero vamos a hacer una colaboración él y yo, sin nadie más que él y yo, para que sea más pe%&. Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para nuestras páginas. Estamos platicando eso, eso sí se va a hacer, es una realidad. Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahorita me vale', detalló.Y sobre si le gustaron las perlas del Babo, Karely respondió: 'No sé, nunca las he sentido, pero estaría chido sentirlas'.Aunque la modelo de OnlyFans no especificó si se tratara de fotos o un video, sus fans se expresaron emocionados, pues Karely se sabe muy bien cómo aprovechar cada situación, así que solo queda esperar a la colaboración.'Ayer que vi el video del Babo dije: Kareli debió estar ahí', 'Llévalo a la luna por todas y cada una de nostras, jajajaja', fueron algunos comentarios de los fans.