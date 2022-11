Karely Ruiz va a vender a mercado de Escobedo y la corren

La modelo e influencer Karely Ruiz, quien recientemente fue acusada por una mujer de ser la causante de arruinar su matrimonio de 20 años, compartió en sus redes sociales que la corrieron de un mercado de Nuevo León.



La diva de OnlyFans expresó entre los comentarios que no había necesidad de que la corrieran de dicho lugar, pues 'ni que estuviera robando'.

'Amo tomarme fotos con mis fans, no soy ninguna mam**a, solamente que la gente se amontona y puede ocurrir un accidente', agregó en otra publicacion minutos después.

Cabe recordar que un día antes la regiomontana había informado a sus seguidores que el jueves iría a un mercado a vender una ropa, como años antes lo hacía su familia que siempre se ha dedicado al comercio.

A través de rede sociales se compartió una foto donde se ve a la modelo de la plataforma de contenido para adultos arriba de la cajuela de una camioneta mientras era rodeada de un grupo de mujeres.

De acuerdo con la página de Facebook 'Mi Escobedo NL', Karely Ruiz acudió a un mercadito ubicado en la colonia Provileón el jueves por la tarde.



'Parece que a Karely Ruiz ya no la veremos por Escobedo', se lee en la publicación donde destacan las publicaciones que realizó la regiomontana en su Facebook.

Aunque menciona que hay versiones que aseguran que en verdad no la corrieron del mercado, sino que la modelo 'no quiso integrarse entre los oferentes en un 'lote' más en forma'.

'No la corrieron solo le dijeron que no podía vender en la camioneta, que bajara todo al piso como los demás, pero eso si de mala manera como acostumbran los dirigentes, son unos déspotas, se creen dueños de Escobedo, así yo también me iba', publicó una internauta.