Karely Ruiz recibida a 'huevazos' en Carnaval de Guaymas

Karely Ruiz se ha convertido en una de las influencer más populares y polémicas de las redes sociales por lo que la invitaron a ser madrina del Carnaval de Guaymas 2023.

Aunque la modelo de OnlyFans fue bien recibida el sábado por los sonorenses, hubo un asistente que no le agradó su presencia y la sorprendió recibiendola a 'huevazos'.

A través de redes sociales han compartido varios videos donde se ve a la regiomontana, quien vestía un atrevido vestido acompañado de alas rosas, arriba de un carro alegórico.

Cuando Karely saludaba a los asistentes y bailaba al ritmo de la música, una persona que no se alcanza a ver le lanzó varios huevos.

En las imágenes se ve que uno de ellos le alcanzó a dar en el pecho, la creadora de contenido para adultos inmediatamente se retiró los cascarones que le cayeron en el escote y mira a su alrededor para tratar de ubicar al responsable, sin embargo era tanta la gente en el evento que le fue imposible.

Segundos después Karely Ruiz siguió bailando como si nada hubiera pasado. Incluso, este domingo la influencer se rió del incidente y publicó en Facebook:

'Ayer en el carnaval me aventaban muchos huevos y no de los que yo quería, jajajajajajaja', se lee en la publicación.

Los seguidores de Ruiz inmediatamente manifestaron su molestia en las redes sociales y calificaron al agresor como envidioso, otros más consideraron la acción como una falta de respeto.

'Eso se llama Envidia hermosa, cuando eres la reina todos andan de castrosos', 'Y aún así seguiste brillando', 'Que pena que la gente no sepa comportarse y tenga la envidia de lo que eres en todos tus aspectos', 'No comulgo con el tipo de espectáculo de Karely Ruiz, pero de eso a irle a tirar huevazos nomas no, si algo no me gusta simplemente me abstengo de ir a presenciarlo', son algunos de los comentarios.