Justin Lin deja la dirección de 'Rápidos y Furiosos 10'

El director abandona la dirección de la siguiente película de la franquicia fechada para estrenarse el 19 de Mayo del 2023

abril, 26, 2022 18:46

Justin Lin, anunció que ya no dirigirá la próxima instalación de la franquicia, "Fast X", que comenzó a filmarse la semana pasada. El cineasta, que coescribió el guión de la película con Dan Mazeau, seguirá involucrado en el proyecto como productor.

Lin compartió la noticia con un comunicado publicado en las redes sociales, que decía: "Con el apoyo de Universal, he tomado la difícil decisión de dar un paso atrás como director de Fast X, mientras me quedo con el proyecto como productor".

"Durante 10 años y cinco películas, hemos podido filmar a los mejores actores, las mejores acrobacias y las mejores malditas persecuciones de autos", continuó la declaración del cineasta. "En una nota personal, como hijo de inmigrantes asiáticos, estoy orgulloso de ayudar a construir la franquicia más diversa en la historia del cine. Siempre estaré agradecido con el increíble elenco, el equipo y el estudio por su apoyo y por darme la bienvenida a la familia FAST".

La producción de "Fast X" comenzó el 20 de abril, con el regreso de las estrellas de la franquicia Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Charlize Theron. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Michael Rooker, Jason Momoa, Daniela Melchior y Brie Larson. Al final de la primera semana de filmación, Diesel publicó un video en Instagram con Lin, provocando que la película se sintiera como "el comienzo de un final épico".

Las fuentes dicen que la producción en la unidad principal se detuvo brevemente mientras Universal bloquea a un director de reemplazo, mientras que la segunda unidad continúa filmando.

Lin ha dirigido cinco películas de "Fast and Furious", comenzando con "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" de 2006. Su carrera con la franquicia de alto octanaje continuó con "Fast & Furious" de 2009, "Fast Five" de 2011 y "Fast & Furious 6" de 2013. El director volvió a dirigir la entrega más reciente de 2011, "F9: The Fast Saga", que recaudó más de $700 millones en taquilla. La serie de películas de Lin ha recaudado más de $ 1.9 mil millones en la taquilla mundial.

