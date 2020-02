Justin Bieber revela por qué se casó con Hailey Baldwin y no con Selena Gomez

Por: Redacción Web

El cantante Justin Bieber, en el podcast de Zane Lowe, reveló los motivos que lo hicieron tomar la edición de casarse con Hailey Baldwin, la mujer con la que concretó pasar el resto de su vida y formar una familia, y no con Selena Gomez, con quien salió de manera intermitente durante casi 10 años.

Justin aseguró que la infidelidad era su mayor defecto, por lo que "todo se echó a perder", mientras estaba con Selena.

"En mi anterior relación, todo se echó a perder y me volví loco y muy salvaje; fui muy imprudente. Esta vez, me tomé el tiempo para madurar y tratar de tomar las decisiones correctas. Y sí, la verdad es que me sentí mejor", dijo Bieber refiriendo a su relación con Selena.

Bieber dijo que no estaba preparado para ser fiel, y eso le dijo a Hailey cuando iban a iniciar una relación, algo que ella tomó bien y se alejó de él.

"Le dije que no estaba preparado para ser fiel y todo eso. Quería serlo, pero aún no había llegado a ese punto", confesó.

Días después dijo que se arrepintió de decirle eso a Hailey, cuando vio a la guapa modelo con un bebé en brazos, lo que según él le abrió los ojos y lo hizo sentirse seguro de que quería formar una familia con ella.

"Pensé: 'Quiero que la madre de mis hijos mire a nuestro bebé de esa manera'. Me pareció muy especial y pensé: 'Quiero eso'. Supe que me lo podría dar. Un par de meses después, se lo pregunté y después de salir como pareja durante unos meses nos casamos", relató el cantante.