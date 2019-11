Justin Bieber prestará su voz a 'Cupido' en película

Notimex -

El cantante canadiense Justin Bieber compartió este martes la primera imagen de la película animada 'Cupido', que dirige Pete Candeland y para la que prestara su voz.

Justin dará vida al arquero alado considerado el Dios del deseo amoroso de la mitología clásica. La historia del hijo de Venus, la Diosa del amor, y Marte, la deidad de la guerra, será desarrollada por el guionista Carlos Kotkin.

El largometraje, que supone una adaptación del cuento de David Maisel, también abordará el interés amoroso del protagonista Psique.

En la fotografía que publicó en sus redes sociales el intérprete de Baby y What do you mean, se observa al rubio "Cupido" con sus enormes alas, sentado en la orilla de un acantilado, de fondo, la puesta de sol.

Cupido es la primera película del estudio de animación Mythos Studios, que prepara además otros dos filmes (Fathom y Soulfire), como parte de su universo mitológico (griego y romano).

El director Pete Candeland, es reconocido por sus videos animados. Ha trabajado con Gorillaz y también colaboró en el videojuego The Beatles: Rock Band.

La imagen ya cuenta con más de 500 mil "likes" y cerca de 4 mil comentarios entre los que destaca la emoción y ansias de los fans por ya disfrutar de dicha producción.