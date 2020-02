Julieta Venegas quiere reconectarse con su público

Notimex -

La cantautora mexicana Julieta Venegas regresa a México para presentar su espectáculo "Íntimo", el cual se compone de temas que ha cantado a lo largo de su carrera, sin embargo no se trata de sus éxitos radiales sino de aquellos con los que ha reconectado en el tiempo que se mantuvo alejada de los escenarios.

"Yo cuando digo regresar a lo básico me refiero a un sentido instrumental, pero igual si van a aparecer algunas canciones muy viejitas que vengo tocando bastante en mi casa y ahora toca hacerlo aquí", apunta la originaria de Tijuana en entrevista con Notimex.

La intérprete "De mis pasos", confiesa que ahora su quehacer musical se da de manera distinta: "antes escribía una canción e inmediatamente la grababa y salíamos de gira con ella, y ahora me pongo a tocarla sin parar en mi casa porque lo disfruto, no tengo la urgencia de tener que escribir o hacer más. Estoy aprendiendo otra vez hacer las cosas".

En esta gira, que ya ha llevado por Europa y otros lugares de América Latina, Venegas se presenta acompañada únicamente de algunos de sus instrumentos, sin grupo de apoyo, pues ha querido regresar a lo básico, a la forma en que fueron concebidas sus letras y quiere hacerlo en donde sienta cercanía con sus seguidores.

"No estoy tocando necesariamente los hits o mis temas más conocidos, algunas sí son conocidas pero ya no está hecho de eso, para mí el show es otra cosa, es un reencuentro con la gente pero desde otro lado", enfatiza respecto al repertorio en el que consiste "Íntimo", mismo que, asegura, también ha cambiado con el tiempo.

A pesar de que Julieta Venegas ha conquistado foros muy grandes como el Auditorio Nacional, desde su gira pasada con el álbum "Algo sucede", la norteña ha buscado hacer lugares más reducidos, como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se presentará los próximos 14 y 15 de diciembre con localidades agotadas.

"No quiero la distancia te dan los lugares grandes, yo quiero algo como esto, que sea cercano, que la gente esté cerca de mí y les pueda contar cosas, es parte de mi proceso de volver a la música, no quiero que parezca que me alejé de la música, no lo hice, creo que tuve un conflicto con mi carrera musical, no con la música en sí y de alguna manera estoy tratando de retirar todo y volver hacer las canciones como yo quiero", destaca.

El año pasado, Venegas lanzó un álbum con las canciones que hizo para la obra de teatro "La enamorada", misma que ella protagoniza y que pronto tendrá un par de funciones en México, esta puesta en escena le representó una forma diferente de presentarse en un escenario.

"Yo lo que descubrí con este monólogo, es que me gusta estar en el escenario y de compartir desde el escenario, porque además este monólogo requiere de espacios chicos", explica

"Y es muy lindo porque como que me obliga a vivirlo de otra manera es casi una forma de meditación, como que me ha regresado a estar en presencia total en el escenario y de alguna manera este show es eso, una presencia total estoy ahí con mis instrumentos, mis canciones y las ganas de compartirlo es lo que me empuja hacer esto, no quiero demostrar nada, sólo quiero sentir a la gente cerca y poderles tocar las canciones como a mí me gusta tocarlas".

Previamente, la multipremiada artista compartió un fragmento de lo que será su próximo sencillo a estrenarse en marzo, mismo que tiene una fuerte influencia de los movimientos feministas que se dan alrededor del mundo, sin embargo no cree que sean temas que deben ser tocados sólo por las féminas.

"Yo creo que es obligación no solamente de las artistas, sino todas las personas que vivimos en este mundo, ahorita con el estado del mundo en general y México en particular, yo creo que debemos de estar conectadas y conectados y hablar los temas no solamente entre mujeres, sino hombres, mujeres, en nuestras relaciones cercanas o lejanas.

"Tenemos muchas costumbres que creemos que no pueden cambiarse pero yo creo que sí se puede, que la sociedad se puede cambiar, es el chiste de la vida, que podemos siempre reencontrarnos y darnos cuenta de lo que no es bueno. Lo único que puede salvarnos en este momento en el mundo, en el país y en todo, es hablar entre nosotros, los encuentros, crear comunidad es bien importante y eso significa crear diálogos todo el tiempo", finalizó.