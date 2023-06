¿Juan de Dios Pantoja fue detenido? Esto se sabe

This browser does not support the video element.

El influencer y cantante mexicano Juan de Dios Pantoja, quien está casado con la reconocida creadora de contenido y cantante Kimberly Loaiza, encendió la alarma de sus fans luego de que comenzara a hacerse viral un video donde aparece siendo arrestado por la policía.

A través de redes sociales comenzó a circular las imágenes donde se ve el momento en que el youtuber y cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, es sometido por un policía que ya esperaba con su patrulla el arribo del famoso. Sin embargo, no se puede visualizar qué pasa antes y después de ello, incluso dejando la incógnita sobre si realmente fue subido a la unidad policiaca.

En medio del debate entre los internautas de que si la detención fue real o no, pues algunos creen que se podría tratar de una estrategia publicitaria, la cuenta oficial del club de fans del influencer confirmó la veracidad de los hechos a través de Twitter.

¿Cuál fue la reacción de Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza, esposa de Juan de Dios Pantoja, se limitó a publicar un emoticón de corazón roto en su cuenta de Twitter, por lo que sus fans afirman que esto podría ser la confirmación del arresto.

Por su parte, su hermana Cecia Loaiza compartió en Twitter 'Que injusticia'.

En un clip donde hablan sobre el arresto afirman que Pantoja fue detenido por las autoridades por posesión de armas, sin embargo, esto no está confirmado.

“Que si es mentira o verdad, que si no sabe ni actuar, lo que digan, si realmente fue arrestado algo muy malo podría estar pasando y no se debe tratar a juego”, “Yo creo que es puro publicidad por lo de su nueva canción, además es el video peor actuado que he visto en mi vida”, “O sea el uniforme se ve falso, la patrulla también, su cara como si estuviera fingiendo y hasta posando, claro que todo esto es mentira”, “No me late que las personas se preocupen solo por vender a sus seguidores, esto si no es real debe tener consecuencias severas”, “Pues yo creo en lo que publicaron a su nombre, habrá que ver qué está pasando?, fueron algunas de las reacciones de los internautas.