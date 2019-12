Jorge Salinas a dieta para secuela de 'Sexo, pudor y lágrimas'

Notimex -

El actor Jorge Salinas dio a conocer que se encuentra a dieta a fin de perder peso para interpretar a "Miguel Mendizábal" en la secuela del filme "Sexo, pudor y lágrimas", que iniciará su rodaje en febrero de 2020.

"Me faltan dos tallas más, pues aunque son 20 años después, mi personaje cambió sus hábitos alimenticios y tiene que estar más delgado", adelantó a la prensa.

A sus 51 años, admitió que le ha costado trabajo cumplir al pie de la letra en su nutrición, pues en ocasiones suele ser indisciplinado. "Tengo dos niños que comen dulce y me encanta. Sin embargo, procuro enfocarme en lo que tengo que hacer".

Sin adelantar detalles de la historia que se contará bajo la dirección de Alonso Iñiguez, mencionó que ya tuvo lecturas con algunos integrantes del elenco que estará compuesto por Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víctor Huggo Martín y José Ángel Bichir, quien hará al que fue hijo de "Tomás" (Demian Bichir).

"Hemos tenido lecturas por separado, pero no todos por cuestiones laborales. No quiero decir los nombres pero con quienes he estado me han dejado muy satisfecho. No puedo hablar de más".

"Sexo, pudor y lágrimas" se estrenó en 1999 con Antonio Serrano como director. En su momento se colocó como el tercer filme más taquillero del llamado Nuevo Cine Mexicano y permaneció unas 27 semanas en cartelera.