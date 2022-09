Joe Jonas pasea por Barrio Antiguo

El cantante estadounidense fue visto por dos chicas quienes aprovecharon el momento para pedirle una foto.

septiembre, 02, 2022 18:40

Tras realizar su concierto en la Arena Monterrey, Joe Jonas realizó un paseo por las calles de Barrio Antiguo en el Centro de Monterrey.

El famoso cantante estadounidense fue reconocido por sus fanáticas cuando lo vieron caminando por las calles de la ciudad por lo que no dudaron en pedirle una fotografía.

Vestido con un traje color café, camisa azul y lentes fue como se le vio a Joe Jonas, quien junto con sus hermanos una segunda presentación hoy en la ciudad.

Anoche, 14 mil personas disfrutaron del concierto que Kevin, Joe y Nick dieron. La velada inició con "Cool" para después dar paso a temas como "Hesitate", "Strangers", "I Believe", "S.O.S." y "What a Man Gotta Do".

Los Jonas Brothers también incluyeron en su setlist temas de sus carreras en solitario como "Cake by the Ocean", con la que Joe puso a bailar a todos los presentes.

Durante el concierto, los hermanos se mantuvieron en constante cercanía con el público, el cual les dio una bandera de México y hasta un peluche del Dr. Simi.

Con "Introducing Me" de "Camp Rock" y "Year 3000", los fans viajaron a los inicios de la agrupación, que finalmente se despidió cerca de las 23:00 horas con "Leave Before You Love Me" y "Sucker".

Hoy volverán al escenario de la Arena Monterrey para volver a enamorar a sus fans.

