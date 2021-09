Joaquín Cosío será Wolverine en nuevo proyecto de Marvel

Por: Luz Camacho

septiembre, 22, 2021 10:10

MÉXICO.- El reconocido actor mexicano Joaquín Cosío, quien ya a incursionado en el cine de superhéroes con Suicede Squad, ahora trabajará de nueva cuenta con Marvel para darle vida a nada más, y nada menos, que a Wolverine.

El "Cochiloco", llamado así por uno de sus personajes más recordados, será la voz oficial de conocido mutante de la familia de los X-Men en la adaptación al español del podcast Wolverine: La Larga Noche, traducción de Marvel´s Wolverine: The Long Night, lanzado en 2018.

¿Dé que trata el podcast Wolverine: La Larga Noche?

Marvel's Wolverine: La Larga Noche sigue una serie de muertes misteriosas en Burns, Alaska, los agentes especiales Sally Pierce y Tad Marshall llegan para investigar. Pronto descubren que están sucediendo más cosas de las que se ven a simple vista. En su camino se atravesará Wolverine, con resultados no previsibles.

Los primeros dos episodios (de diez) de esta serie ya están disponibles en Apple Podcasts y en la plataforma SiriusXM. Después se estará estrenando un episodio por semana.

¿Quiénes más participan?

Dentro del elenco de este proyecto en español, otras de las voces en off además de Joaquin Cosio, se encuentran el también mexicano Bruno Bichir ("Titans"), Guillermo García ("Mayans MC"), Brigitte Kali Canales ("Star Wars: The Clone Wars" ), Iván Bernal, Rafael Sigler, Ricardo Chavez, Marianna Burelli y Alberto Zeni. La serie está dirigida por la floreciente directora Alejandra López ("La capa azul").



Cabe recordar que este no es el primer proyecto de Marvel en el que participa Cosío, pues en 2019 dio su voz al villano Scorpion , en la película animada " Spider-Man Into the Spider-Verse ".

