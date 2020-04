JLo y Alex Rodríguez posponen su boda a causa del coronavirus

La actriz y cantante confirmó que tras la pandemia ha pospuesto la realización de la ceremonia de su boda

La cantante Jennifer Lopez ha retrasado los planes de boda con el deportista Alex Rodríguez, debido a la propagación del COVID-19, después de comprometerse hace más de un año.

En un video que la presentadora Ellen DeGeneres subió a sus redes sociales, la actriz en películas como Selena y Maid in Manhattan confirmó que la pandemia ha pospuesto la realización de la ceremonia.

"En realidad lo afectó un poco, así que veremos qué sucede. Honestamente, realmente no sé qué va a pasar ahora en lo que respecta a fechas o algo así. Estamos en un patrón de espera como el resto del mundo. Sólo tendré que esperar y ver en unos meses cómo funciona todo esto".

JLo compartió con DeGeneres cómo ha vivido estos días de cuarentena, sobre todo al tener a sus hijos mellizos de 12 años, Emme y Max -producto de su matrimonio con Marc Anthony- en casa.

"Ayudo con la tarea. Los cuatro niños están haciendo una escuela virtual en este momento, así que me mantengo más al tanto de Emme y Max sobre eso. Creo que todos estamos como, '¿qué es esto?'. ¿Has visto las matemáticas que hacen que hagan los niños ahora? Es una matemática nueva. Es una locura y entonces la mitad del tiempo, estoy como, 'ok, busquemos esa palabra. ¿Qué significa eso?'", contó.

Sin embargo, Jennifer Lopez se ha asegurado de disfrutar los momentos de descanso en casa al lado de su familia, así como el tiempo de calidad que pasa a su lado fuera de giras, conciertos y viajes. Recientemente, la intérprete de On the Floor y Jenny from the Block, terminó de filmar el programa World of Dance.

"Es un momento terrible para todos nosotros, un momento extraño, un momento de miedo, un momento de ansiedad. No sabemos qué va a pasar, pero tener una reconexión con la familia y Alex y no tener que correr tanto es un poco agradable también".