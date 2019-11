JLo reveló que sufrió acoso sexual al pedirle que se desnudara

ADN 40 -

La cantante y actriz Jennifer López aseguró a ´The Hollywood Reporter´ que un director de cine le pidió que le enseñara los pechos bajo el argumento de que aparecería desnuda en la escena de la película.

"Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo.", mencionó la cantante, aunque no dijo el nombre del director, el año de grabación o el nombre de la película.

La declaración la realizó en una mesa redonda sobre casos de acoso y abuso sexual en Hollywood, en la que también participó Scarlett Johansson, Lupita Nyong´o, Awkwafina y René Zellweger.