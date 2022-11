Jin de BTS iniciará en diciembre su servicio militar

Kim Seok-jin hizo un llamado a 'ARMY', el club de fans de la banda de K-pop BTS, para no ir al centro de entrenamiento de reclutamiento militar, para despedirle

Por: Luz Camacho

Noviembre 25, 2022, 9:40

Jin, el integrante mayor de la banda de K-pop BTS, comenzará su servicio militar obligatorio el próximo mes, informaron el jueves dos portales de noticias coreanas, Yonhap News Agency y KBS News.



De acuerdo con estos sitios, se tiene previsto que Kim Seok-jin entre el 13 de diciembre en el campo de entrenamiento de una división de infantería de primera línea del Ejército en Yeoncheon, a unos 60 kilómetros al norte de Seúl, muy cerca de la frontera con Corea del Norte.



Ahí, el joven de 29 años recibirá cinco semanas de entrenamiento básico y después se le instruirá su especialidad ocupacional militar antes de ser asignado a una unidad.



Ante la filtración de la fecha y el lugar de su enlistamiento, el cantante, quien está por cumplir 30 años el 4 de diciembre, hizo un llamado a sus fans a través de Weverse, una plataforma en línea de comunidades de fans de K-pop.



Jin lamentó que dicha información fuera revelada y pidió que no lo fueran a despedir.



'Se publicaron artículos que yo no quería, pero ARMY no pueden venir al centro de entrenamiento. Hay muchas personas además de mí, por lo que puede ser peligroso porque puede estar lleno de gente', dijo Jin en su llamado para evitar una llegada masiva de personas al campo de entrenamiento.



El artista sorprendió el mes pasado a los fans de BTS en todo el mundo al anunciar su decisión de cumplir con el servicio militar obligatorio, lo que puso fin a una ola de discusiones sociales sobre si los miembros de la popular banda deberían estar exentos del servicio militar requerido para todos los hombres surcoreanos sanos de 18 a 28 años, a menos que tengan problemas físicos o mentales. Debido al impacto que BTS tiene en la economía y turismo de Corea del Sur, a Jin se le había aprobado posponer su enlistamiento militar hasta la edad de 30 años para fines de 2022.



Cabe mencionar que durante su servicio militar de 18 meses, Jin tiene permitido participar en actividades grupales limitadas con otros integrantes de BTS, como conciertos fuera de los cuarteles, si los altos mandos juzgan excepcionalmente que su reunión promoverá el interés nacional.