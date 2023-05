Jin de BTS es acosado por enfermera en el ejército

Jin de BTS enfrenta acoso durante su servicio militar debido a la visita no autorizada de una mujer, lo cual ha generado controversia

Por: Luz Camacho

Mayo 21, 2023, 15:32

El integrante mayor de BTS, Jin, se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio como soldado activo, sin embargo, recientemente se ha revelado que fue víctima de acoso al recibir la visita no autorizada de una persona que podría haberlo puesto en peligro, informaron los medios coreanos.

En el ejército surcoreano, existen normas para las visitas de familiares, el manejo de correspondencia, el uso de teléfonos celulares y las salidas de la base. Estas mismas reglas se aplican a los funcionarios gubernamentales y a otras instituciones. Sin embargo, Jin habría sido acosado por una enfermera no autorizada.

Los hechos ocurrieron en enero, sin especificar la fecha exacta, cuando la enfermera (identificada simplemente como la teniente 'A' de la división 28) conspiró con un militar para ingresar a la base del cantante de 30 años.

Según las investigaciones, esta joven de 20 años salió de manera no autorizada por sus superiores y se presentó en la base militar de Jin para administrarle la vacuna contra la fiebre hemorrágica, alegando que el cantante estaba experimentando mucho dolor. Sin embargo, la visita no contaba con ninguna autorización y aún se desconoce si la chica es fan del grupo o si tenía otras intenciones al acercarse a él.

Poco después se descubrió que esta joven mantenía contacto con un militar, quien supuestamente es su pareja y quien trabajaría como oficial de enfermería en la unidad de visitas de la división donde está Seokjin. Además, se reveló que la enfermera que acosó a Jin también es acusada de extraer ilegalmente una gran cantidad de medicina de su unidad para entregársela a la que acoge al ídolo surcoreano.

¿La enfermera enfrentará algún castigo?

Es importante destacar que estas acciones están penadas por la ley, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Penal Militar en Corea del Sur, que menciona que la salida del lugar de labores sin autorización es castigada con pena privativa de libertad con o sin trabajo penitenciario hasta por un año.

De acuerdo con Beta News, el caso de la enfermera y su salida no autorizada continúa en investigación y se ha presentado como una denuncia civil. No obstante, la acusada hasta el momento no ha recibido alguna sanción del Ejército.

Pronunciamiento de HYBE, agencia de BTS

El medio coreano TV Report compartió la siguiente declaración de un representante de HYBE, agencia de BTS.

'Después de que la división recibió el caso y realizó una investigación en marzo, descubrieron que 'A' realizó una visita no autorizada a otra unidad en enero. La división está realizando más investigaciones legales y ha declarado que manejarían el asunto con severidad conforme a la Ley y los reglamentos', señalaron.

El gerente también precisó que, de acuerdo con el resultado de la auditoría, se comprobó que 'A' no estaba coludida con el oficial de otra unidad como se había informado previamente.