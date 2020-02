Jesse y Joy piden dejar el uso de las pieles

ADN 40 -

El grupo Jesse y Joy pide a sus seguidores dejar de usar pieles a través de una nueva campaña de la organización PETA Latino.

A través del video difundido por la organización en contra de la crueldad animal se observa a Joy muy afectada al recordar un video en donde los animales son desprendidos de sus pieles para realizar abrigos, zapatos o bolsas.

"No deberíamos estar matando a otro ser vivo para beneficio propio. Mucha gente piensa que nosotros le estamos dando voz a los que no lo tienen, pero eso es completamente incorrecto ellos tienen voz, lo que pasa es que no tienen un micrófono para ser escuchados", aseveró la cantante.

"¿Qué pasaría si alguien se llevara a su animalito para el uso de su pelaje?", pregunta Jesse