¡Con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep! Anuncian súper elenco de 'Don't Look Up'

Netflix reveló el reparto de la nueva película de Adam McKay, Dont Look Up, y está encabezado por Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel y otros

Los Ángeles, EUA.- Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Ariana Grande. Estos son sólo algunos nombres que compondrán la lujosa escolta de Jennifer Lawrence en la película "Don't Look Up" que el cineasta Adam McKay está preparando para Netflix.



Medios estadounidenses aseguraron este miércoles que también se incorporarán a este estelar y muy coral proyecto otros actores como Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sisley.



Además de Lawrence, que figuraba como la líder del reparto de "Don't Look Up", ya habían sido confirmados previamente Cate Blanchett y Rob Morgan.



"Don't Look Up" contará la historia de dos mediocres astrónomos quienes, sin embargo, deben afrontar la difícil empresa de advertir a toda la humanidad de que se está aproximando un asteroide que destruirá el planeta.



Lawrence y DiCaprio darán vida a esos dos científicos.



Se espera que el resto de actores de "Don't Look Up" representen papeles secundarios o simplemente cameos, un recurso irónico que McKay ha usado de manera habitual en sus trabajos.



Vencedor del Óscar al mejor guion original por "The Big Short" (2015), McKay se ha destacado como director en cintas como "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "The Big Short" y "Vice" (2018).



También se ha convertido en un productor de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como "Succession".



Por su parte, Lawrence se llevó el Óscar a la mejor actriz por el filme "Silver Linings Playbook" (2012).



La intérprete comenzó a deslumbrar al gran público con la exitosa saga de "The Hunger Games".



Su trayectoria incluye otras cintas como "Winter's Bone" (2010), "American Hustle" (2013) y "Joy" (2015), tres filmes por los cuales logró sus otras tres candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood.



En 2015 y 2016 fue la actriz mejor pagada del mundo, según la revista Forbes.



Por su parte, DiCaprio ganó el Óscar a mejor actor por "The Revenant" (2015), una película que dirigió el mexicano Alejandro González-Iñárritu.



El actor se había mantenido alejado del cine desde entonces hasta que fichó por "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019), la última cinta de Quentin Tarantino.



Con seis nominaciones a los Óscar en total, DiCaprio cuenta en su filmografía con películas tan destacadas como "Titanic" (1997), "Gangs of New York" (2002), "The Departed" (2006), "Revolutionary Road" (2008), "Inception" (2010) o "The Wolf of Wall Street" (2013).