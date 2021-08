¿Jennifer Aniston y David Schwimmer están en una relación?

Tras rumor de que Jennifer Aniston y David Schwimmer están en una relación, el representante del actor reveló si este supuesto romance traspasó la pantalla

Por: Luz Camacho

agosto, 11, 2021 11:07

Luego de que se diera a conocer los rumores de que Jennifer Aniston está en una relación sentimental con David Schwimmer, los fans de "Friends", quedaron sorprendidos e impactados pues Rachel y Ross (sus personajes en la popular serie) estaría pasando de la ficción a la vida real.

El medio encargado de lanzar la bomba fue el medio británico Closer, que según sus fuentes, afirmaban que Jennifer y David habían comenzado a salir tras la reunión especial de "Friends", producida por HBO Max.

Además agregó que un mes después de la reunión, David voló desde su casa en Nueva York hasta Los Ángeles para ver a Jen. Y han estado pasando tiempo en su hogar, donde ella ha estado preparando cenas, disfrutando de tiempo de calidad juntos, hablando y riendo.

Si la relación fuera cierta, no tendía que tomarnos por sorpresa porque primero los dos están solteros y en el reencuentro del elenco de la sitcom "Friends: The Reunion" ambos abordaron el asunto reconociendo que se habían sentido atraídos. De hecho David confesó haber estado enamorado de ella. Pero que en aquellos años los dos siempre tenían pareja y decidieron "no cruzar el límite".

Por su parte, Jennifer dijo "Estábamos en una relación, nunca era el momento adecuado y no habría funcionado".

"La belleza de eso fue que cualquier sentimiento que tuviéramos, literalmente lo canalizamos todo hacia Ross y Rachel y creo que tal vez por eso resonó de la manera en que lo hizo. Pero no, nunca, en mi vida, y Courteney y Lisa lo sabrían y podrían responder por mí".

¿Qué dice el representante de David Schwimmer?

Si eres de los que están entusiasmados por esta relación te tenemos que decir que la verdad es que este rumor solo es eso, un rumor de un tabliode sensacionalista. Pues el propio representante de David Schwimmer han dicho al medio británico The Huffington Post que "no hay verdad" en los rumores de un romance entre Jennifer y David.

Posteriormente, un portavoz de Jennifer Aniston también negó los rumores.