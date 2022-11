Jennifer Aniston revela que sí intentó quedar embarazada

La actriz Jennifer Aniston se sinceró al hablar sobre sus problemas de fertilidad y la primera vez que intentó quedarse embarazada por fecundación 'in vitro'.

Por: Carolina Maldonado

Noviembre 09, 2022, 17:33

Por décadas, la actriz Jennifer Aniston ha sido cuestionada con el tema de la maternidad y se había negado a dar entrevistas que involucran este aspecto de su vida personal, pero ahora ha cambiado de opinión y por fin a hablado públicamente sobre ello, 'ya que no tiene nada que ocultar', confesando incluso que sí intentó ser madre a través del proceso de fecundación in vitro.

En la edición de diciembre de la revista Allure, la intérprete de Rachel de la serie 'Friends' en entrevista exclusiva reveló los difíciles momentos que ha atravesado como mujer, al tener que someterse a procesos de fertilidad; todo esto al mismo tiempo en que la prensa lanzaba en sus titulares la noticia de que ella estaba embarazada.





La prensa durante años aseguró en varias ocasiones que Aniston estaba embarazada cuando eso nunca pasó, solo por el hecho de que vestía con ropa holgada o porque llegó a mostrar un vientre inflamado; dichos rumores hacían más difícil de afrontar el proceso de fertilización in vitro que vivía tras bambalinas.

'Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés', reveló Aniston a Allure.

La intérprete de Katherine Murphy en la comedia “Una esposa de mentira” reveló también que intentó no solamente la fertilización in vitro, sino todos los métodos posibles.

'Estaba pasando por una fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'', recuerda en la publicación.

También habló de los 'chismes' que siempre existieron en torno a su relación con Brad Pitt, donde los medios la tacharon de 'Mujer egoísta' por anteponer su carrera sobre una posible vida como madre y diversos tabloides llegaron a publicar que Pitt la habría dejado por no darle un hijo.

'Fueron mentiras absolutas, eran historias de que yo era simplemente egoísta y que solo me importaba mi carrera. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo”, comparte en el texto de la revista.

Los intentos de embarazo no quedan claros si sucedieron durante su matrimonio con Pitt o con su segundo esposo, Justin Theroux, pero a pesar de no haberlo conseguido, la actriz parece estar tranquila de haberlo intentado.

“De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’ Ya no tengo que pensar en eso”, añade.

La también empresaria, ahora tiene 53 años y ella misma ha mencionado que ‘El barco ha zarpado’ y aunque lamenta la imagen negativa que le han creado por ser soltera e independiente, menciona que se siente orgullosa de lo que ha vivido, pues sino fuera por ello, no se habría convertido en quién está destinada a ser.

Para finalizar, la protagonista de la exitosa serie de los noventa “Friends” mencionó: “Me siento genial con quien soy hoy, mejor que en mi veintena o mi treintena, o incluso a mitad de mi cuarentena. Tenemos que parar de decirnos mierdas a nosotras mismas. Un día tendrás 65 años y te dirás: ‘Estaba fabulosa con 53″, expresó.

La publicación de esta revista viene acompañada con una sesión de fotos de Aniston donde se muestra un poco más atrevida mostrando su cuerpo semidesnudo; luce su clásica cabellera rubia, ropa interior negra y unas ‘pezoneras’ de la marca Channel, donde evidencia su delgado y bien conservado cuerpo.

(Con información de elhorizonte.mx)