¿Jenni Rivera sigue viva? Surge misteriosa teoría y hay pruebas

Los fans de la cantante han publicado en redes sociales diversas pruebas que podrían confirmar que la 'Diva de la Banda' sigue con vida, pero con otra identidad

Espectáculos - 11/12/2019 10:50 a.m.

Por: Redacción





Después de que el productor Pepe Garza, diera a conocer la reveladora entrevista inédita con Jenni Rivera, donde contó que sí recibió amenazas de muerte por parte de grupos delictivos, sus fans han escuchado más allá de eso.

Tras siete años de su muerte y las fuertes declaraciones pusieron a sus fans a hacer arduas investigaciones, logrando hacer tendencia el nombre de cantante sobre el rumor de que sigue viva.

Luego de que Jenni en la entrevista no solo contara que estuvo amenazada, sino que también tuvo comunicación con el FBI, internautas se han hecho ilusiones con la idea de que la cantante hizo una conspiración con la mano de las autoridades, dejando de ser Jenni, para convertirse en una mujer ordinaria.

Sus fieles seguidores incluso dicen que la cantante pasó a ser una youtuber, pues las recetas de un canal suenan con una voz muy similar a la de la cantante.

En Twitter, ya son muchas las publicaciones sobre que el canal ´I Cook U Cook We All Cook´ pertenece a ella, pues entre las pruebas está que la mujer no solo tiene el lenguaje mexicoamericano, sino que también cocina a veces con el prestigiado tequila de la cantante.

No solo eso, algo que siguió con la inquietud de los fans por averiguar si se trata de la ´Diva de la Banda´, es que la plataforma bloqueó la cuenta cuando se comenzó a hablar del canal en redes sociales. Pero sus fans estaban ya un paso más adelante que ella, pues recolectaron muchas pruebas como las que aquí te mostramos:

Okey si buscan el perfil de Instagram de la señora que según NO es Jenni Rivera ,en sugerencias CASUALMENTE me aparecen sus familiares ?? pic.twitter.com/llBebO5Ywe — ?? ?? ?? (@ASuylen) December 11, 2019

4:19 alguien grita " Ay Jackie " que igual casualmente la hija de Jenny se llama así ... pic.twitter.com/kWsCZB4kJo — ?? ?? ?? (@ASuylen) December 11, 2019

Jenny diciendo "mija" en su programa "I love Jenni" VS la mujer de Icook diciendo "mija" en el video pic.twitter.com/J2SiEhK5kH — ?? ?? ?? (@ASuylen) December 11, 2019

Pero eso no es todo, pues también los fans han notado en un video donde Chiquis Rivera, hija mayor de la cantante, estuvo en el programa del Escorpión Dorado, donde es cuestionada y ella responde: "Mi mamá ya lleva veinte años cantando", lo que hace creer a los fans que la Diva de la Banda sigue viva.

La Chiquis habla como si Jenny siguiera viva, aquí las pruebas. pic.twitter.com/GmKNXWfhxh — Seth Treviño (@SethTrevi) December 11, 2019

¿Tú qué opinas, sigue viva Jenni Rivera o no?