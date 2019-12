Jenni Rivera reveló en entrevista inédita qué cártel la amenazó de muerte

Espectáculos - 10/12/2019 10:38 a.m.

Por: Redacción





El productor Pepe Garza ha publicado una entrevista inédita con Jenni Rivera, en donde había confesado que había recibido amenazas de muerte.

La entrevista junto a los hijos de ´La Diva de la Banda´, "Chiquis" y Jhonny Rivera, dura aproximadamente 35 minutos, en donde Pepe muestra un audio de cuando platicó con Jenni unos meses antes de morir, la cual saldría a la luz pública siempre y cuando a la cantante le pasara algo.

Al comenzar la entrevista, Pepe Garza explica que un poco el contexto de ésta en la que cuenta que los artistas del género regional mexicano corren peligro en México.

Jenni confesó ante esto que efectivamente cada fin de semana que viaja por México, arriesga su vida, sin embargo, lo hizo por amor a la música y a sus fans.

Un año antes de su muerte, Jenni Rivera había recibido una amenaza de muerte en la que aseguraban que si cantaba en un famoso escenario de Monterrey, el grupo criminal "Los Zetas" la iban a matar, sin embargo ella hizo caso omiso a estas amenazas y cantó a todo su público.

Luego de estas declaraciones de Jenni, Pepe preguntó a sus hijos sobre si ellos sabían algo respecto a las amenazas a lo que "Chiquis" dijo que un día supo de una, "La Diva de la Banda", regresó con bien a su casa.

"Ese año si me acuerdo que mi mamá había comentado que le habían llamado para que no fuera a una ciudad en México, para que no lo fueran a matar, ella siempre daba la cara, se encomendó a dios y fue y gracias a dios regreso bien".

Entrevista completa: