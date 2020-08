Jason Derulo deja 'chimuelo' a Will Smith en video de Tik Tok

Foto: Instagram

Posterior al presunto accidente, el actor de Hollywood subió una fotografía sin gran parte de su dentadura

| 10/08/2020 | ionicons-v5-c 13:03 | Francisco Trejo |

Estados Unidos.- A través de su cuenta de Tik Tok, el actor estadounidense Will Smith, compartió un video en el que se muestra aparentemente dandole unas clases de golf a su amigo Jason Derulo. Sin embargo, pronto se pasa de las risas a la ira debido a que un supuesto accidente por parte de Jason le tumbara los dientes a Will Smith.

Por el momento, no se ha aclarado si fue real o no, sin embargo, si se compara la presunta fractura en los dientes de Will Smith en el video y la de la fotografía que luego subió a Instagram, la herida no parece coincidir.

Debido al tono de broma que tiene el video, muchos piensan que se trata de una obra realizada mediante efectos especiales.

No obstante, es innegable que el nivel de verosimilitud que se muestra en el breve video es muy alto.