James Gunn confirma a David Corenswet como el nuevo Superman

James Gunn anunció que ha encontrado a los actores que interpretarán a su Superman y Lois Lane: David Corenswet y Rachel Brosnahan

Por: Luz Camacho

Junio 28, 2023, 13:27

James Gunn, codirector ejecutivo de DC Studios, anunció a través de Instagram que el actor David Corenswet será el protagonista de la próxima película de Superman, titulada Superman: Legacy.

El filme, cuyo estreno está programado para el 11 de julio de 2025, es parte del ambicioso proyecto de DC Studios llamado 'Gods and Monsters', que tiene como objetivo reiniciar el universo de DC Comics tras una serie de películas que no tuvieron éxito en taquilla, como Black Adam y Shazam!.

Peter Safran, codirector del estudio junto con Gunn, será el productor de Superman: Legacy y forma parte del proyecto “Gods and Monsters”.

El director también reveló que la actriz Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane, la reportera del Daily Planet y el amor principal de Clark Kent en la ficción.





La película narrará el viaje de Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y sus intentos por reconciliar su herencia kryptoniana con su vida humana como Clark Kent en Smallville, Kansas.

Corenswet tomará el relevo del actor Henry Cavill, quien interpretó a Superman en la película 'Man of Steel' dirigida por Zack Snyder hace una década, y que se ganó el corazón de los fanáticos con su interpretación, mientras que Brosnahan sustituye a Amy Adams en el papel de Lane.

David Corenswet se hizo conocido por su participación en la serie 'The Politician' y ha formado parte de otros proyectos como la miniserie 'Hollywood' y 'Moe and Jerryweather', donde también dirigió algunos sketches cómicos.

Su carrera ha despegado gracias a su papel en la película de terror 'Pearl' (2022) dirigida por Ti West. Además, próximamente trabajará junto a Natalie Portman en la serie de 'Apple The Lady In The Lake'. Sin embargo, Superman: Legacy podría ser el papel más importante en la carrera de este joven actor de 29 años, nacido en Filadelfia, Estados Unidos.

Con el anuncio de David Corenswet como el nuevo Superman, las expectativas y la emoción alrededor de 'Superman: Legacy' continúan creciendo. Los fanáticos esperan con ansias ver cómo el actor dará vida al icónico superhéroe en esta nueva entrega del universo de DC Comics.

Así se vería David Corenswet como Superman según la IA

Gracias a los avances de la inteligencia artificial ha creado una imagen que nos muestra cómo se vería David Corenswet enfundado en el icónico traje azul y rojo de Superman.

La imagen muestra a Corenswet con el cabello oscuro y los ojos azules característicos del hombre de acero. Su mandíbula cuadrada y su rostro simétrico le otorga una apariencia imponente y heroica.