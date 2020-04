J Balvin muestra una relación tóxica en su nuevo video "Gris"

El cantante participará en un programa virtual para honrar a los médicos que luchan contra el COVID-19

Notimex -

El cantante colombiano J Balvin hace un acercamiento a los conflictos entre pareja en el video de Gris, el quinto sencillo de su reciente álbum Colores.

El video cuenta con una estética en diferentes tonalidades de gris y efectos visuales que acompañan la historia de celos y peleas, y se ve a Balvin rodeado de serpientes, escorpiones, cuervos y fuego.

Gris es el quinto sencillo de Colores, álbum que el reguetonero lanzó el pasado 20 de marzo. El videoclip contó con la dirección de Colin Tilley, quien ha sido también el encargado de los videos para las canciones Rojo, Morado, Blanco y Amarillo.

El colombiano ofrece este tema, antes de su participación, el próximo 18 de abril, en One world: Together at home, un programa virtual que celebrará al personal médico que está luchando contra la pandemia del COVID-19.

Este evento organizado por Global Citizens en colaboración con Lady Gaga, contará con la participación de otros invitados como Billie Eilish, Andrea Bocelli, Elton John, Paul McCartney y Maluma, entre otros.