J Balvin es criticado en redes sociales por presunto maltrato animal

El colombiano usó a uno de sus cachorros como arma de fuego lo que provocó una gran polémica en redes sociales

Notimex -

El reggaetonero colombiano J Balvin, ha tenido una constante interacción en sus redes en el actual periodo de cuarentena que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19 y en esta ocasión mostró un clip en el que usa a un cachorro para emular un arma de fuego.

Para lograr el efecto que deseaba tomó al perro con una mano de sus patas traseras y con la otra de las delanteras e hizo movimientos simulando que traía consigo un arma de largo alcance, por lo que el video provocó reacciones negativas de sus seguidores.

El clip de corta duración fue realizado en la aplicación TikTok, donde se ve al colombiano jugar con uno de sus cachorros de raza golden, quien lo utiliza como si fuera un arma militar "apuntando" y "disparando" para ciertos lugares, Balvin camina por toda su casa simulando una emboscada.

Los comentarios ante esta publicación por parte de sus millones de fanáticos expresaron indignación pues creyeron que el canino la estaba pasando mal: "pobre perrito", "pobre animal, "no veo esto divertido, "eso no está bien, "me siento mal por el perro", fueron algunas de las reacciones.

Cabe destacar que el intérprete de Mi Gente, es una de las celebridades más populares en redes sociales, pues su espectro rebasa los 35 millones de seguidores, y en días recientes, ha mostrado actividad constante con sus mascotas, sobre todo en la aplicación antes mencionada, donde comparte clips con divertidos audios que dejan ver cómo pasa su cuarentena.