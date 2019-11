Ixpanea confiesa que fue abusada por un familiar

ADN40 -

La youtuber Ixpanea compartió un video en donde habló de las múltiples agresiones sexuales que vivió cuando apenas tenía 8 años y agregó que una de las personas que abusó de ellas fue uno de sus familiares, a quien ya encaró.

La joven dijo llorando que quiso hacerlo público para inspirar a otras mujeres que han sido víctimas de abuso a que denuncien a sus agresores.

"No quiero que a nadie de la gente que me siga, le pase esto y si te pasa, denuncia. Cada cosa buena o mala de tu vida te queda marcado y esas cosas te marcan muy feo y lo vives durante años y te traumas", dijo.

Mientras contaba sus experiencias la youtuber expresó incluso que no sabía si subiría el video, pero expresó que compartió la historia para que sepan que la gente que calla esas situaciones después no puede abrir sus sentimientos.

"No te calles, nadie tiene derecho de tocarte si no quieres, no a todos, pero a muchísima gente nos ha pasado, y no mereces nada de esto", recalcó.