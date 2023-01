Ivonne Montero graba video musical junto a Latin Lover

La actriz y el exluchador participaron en el videoclip de del nuevo sencillo 'Piernas Quebradas' del cantante Francisco Cantú.

Por: Italia Herrera

Enero 24, 2023, 22:05

El pasado fin de semana Ivonne Montero y Latin Lover grabaron un video musical del nuevo sencillo “Piernas Quebradas” de Francisco Cantú. En exclusiva para INFO 7, nos recibieron en el detrás de cámaras.



Ivonne Montero mencionó que esta muy contenta de participar en el nuevo proyecto “En tierra regia, que me encanta venir para acá porque siempre nos reciben de una manera extraordinaria, estamos trabajando haciendo un videoclip de un cantante mexicano, Regional Mexicano, Francisco Cantú, que me hizo el honor de invitarme a formar parte de su videoclip, pues como la imagen, como la modelo, la protagonista y con la sorpresa después me doy cuenta que, que viene mi buen amigo Latin Lover, que es un amigo de pues ya algún tiempito, no tenemos mucho tiempo de conocernos, pero ha sido como muy intenso porque hemos trabajado juntos”, dijo Ivonne Montero.



Latin Lover e Ivonne Montero estuvieron grabando alrededor de dos días, la nueva producción de Francisco Cantú. Se espera que regresen a la ciudad a la presentación del sencillo “Piernas Quebradas”.

Ivonne Montero no fue invitada a La Casa De Los Famosos 3

El reality show “La Casa De Los Famosos 3” es un polémico reality show que fue confirmado en agosto de 2022 con 19 integrantes. Se especulaba que Ivonne Montero sería invitada como panelista en el proyecto, pero la cantante lo desmiente.

En 2022, Ivonne Montero fue la ganadora del reality show que implico que estuviera encerrada junto a sus compañeros.

“¿Ahora en La Casa? ¡No!, o sea, había como yo creo que la gente tenía la idea porque me han preguntado mucho, pero la verdad es que ahorita estamos este, con mucho trabajo ¡Bendito Dios!, No recibí la invitación, desconozco las razones, me sorprendió también, pero al mismo tiempo tengo mucho trabajo, tengo otros proyectos”, expresó la ganadora de La Casa de Los Famosos 2.



La actriz mencionó que tiene mucho trabajo, ya que en 15 días grabara su disco regional, tiene en puerta la obra “Busco el hombre de mi vida” y pertenece a una empresa de productos de uso cotidiano.



“Si no se da o no hubo la invitación, pues por algo, por algo, la verdad es que no me suma, ni me resta en este momento, porque bendito Dios, tenemos mucho, mucho trabajo”, concluyó Montero.

Para la ganadora no fue nada sencillo lidiar con sus compañeros “Sí, emocionalmente fue complicado, no era fácil estar en contra de todos, no era fácil sentir la energía que se sentía al final de la casa, al momento de salir voy a descubrir un ejército maravilloso de personas que me estuvieron apoyando, que me arroparon, que me escucharon, que me entendieron, que comprendieron, que practicaron la empatía”, dijo Ivonne Montero.

Después de salir de reality se enteró de todos los videos de sus compañeros. Actualmente, la actriz y cantante se prepara para sus próximos proyectos.