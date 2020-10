Boda del actor Armando Torrea deja más de 100 invitados contagiados por Covid-19

El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez, calificó de irresponsable la realización de la boda sin las medidas de salud que se indican

| 20/10/2020 | ionicons-v5-c 15:58 | Patricia Hernández Agüero |

Mexicali.- El pasado 3 de octubre el actor mexicano Armando Torrea se casó con la joven Laura Pérez y 'aventaron la casa por la ventana' con un fiestón al que acudieron más de 300 personas en Mexicali

La recepción de la boda tuvo lugar en un salón privado del fraccionamiento San Pedro Residencial, en la Zona Dorada de Mexicali a donde acudieron los invitados sin respetar los protocolos sanitarios ante la contingencia del Covid-19.

El actor de telenovelas se casó con la hija de un empresario del sector inmobiliario y a través de redes sociales circularon imágenes de los invitados disfrutando de la boda, pero sin utilizar cubrebocas o respetar la sana distancia.

Después de realizado el evento, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, informó que al menos 100 invitados en la boda se habían contagiado de Covid-19.

El funcionario de Salud recalcó que en el evento "no hubo protocolos, no hubo filtro, no hubo nada ni pidieron autorización".

Señaló que los contagiados en la fiesta son asintomáticos y hasta el momento no hay personas graves por Covid-19.

Debido a la gran cantidad de personas contagiadas durante la boda, Pérez Rico, indicó que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Mexicali ya investiga la situación para deslindar responsabilidades.

Y recordó que si una persona con resultado positivo a Covid-19 por prueba PCR acude a una reunión masiva o evento público intencionalmente, se puede clasificar como un delito a la salud.

Al día de ayer lunes 19 de octubre en el estado de Baja California había reportados 21,030 casos positivos de Covid-19 con 3,728 defunciones.

¿QUÉ DICE EL ACTOR ARMANDO TORREA?

Hasta el momento el actor no ha dado alguna declaración pública al respecto para explicar porqué realizó una boda con tantos invitados en medio de una contingencia sanitaria.

Y si es cierto como se puede ver en las fotografías que no se respetaron los protocolos sanitarios.

Su cuenta de Twitter permanece abierta con su última publicación el 8 de octubre en donde menciona: "Friends, family n wife!!!", con un enlace a Instagram, pero al darle click nos damos cuenta que su cuenta ha sido desactivada por el momento.