Intocable pospone conciertos en Monterrey para enero

Tras cancelar los dos conciertos que daría en Monterrey a causa de la salud de vocalista Ricky Muñoz, Intocable anunció las nuevas fechas de sus presentaciones

Por: Luz Camacho

Diciembre 03, 2022, 11:12

Por cuestiones de salud del vocalista de Intocable, Ricky Muñoz, los conciertos programados para el 02 y 03 de diciembre en la Arena Monterrey serán pospuestos, informó Zignia Live.



La presentación del 2 de diciembre queda reagendada para el próximo 13 de enero de 2023 y la que se iba a realizar este sábado 3 de diciembre será pospuesta para el 14 de enero, aunque no se especificó el horario.



A través de un boletín, la empresa de promoción de espectáculos en México y Latinoamérica señaló que en los próximos días dará a conocer el proceso que deberán seguir los asistentes del concierto que fue cancelado el 2 de diciembre, por lo que piden guardar el boleto.

TE PUEDE INTERESAR: Intocable cancela concierto por salud de Ricky Muñoz

'En los próximos días se informará el proceso a seguir para las personas que asistieron el día de ayer 02 de diciembre (es importante que guardes tus boletos). Los boletos del 03 de diciembre serán válidos para la nueva fecha', se lee en el texto.

'Repetimos, la fecha será agendada, gracias y esperamos fecha para esos boletos para Intocable', comentó el vocero.

'La verdad me siento súper, súper mal, físicamente me siento súper bien, ganas, puedo hablar lo que no puedo es cantar, sí tengo que disculparme por eso, pues una disculpa', dijo Muñoz.

'Me disculpo por tener mucho trabajo, porque vino (la enfermedad) y aquí fue donde recaí en eso. No quería que pasara de esta manera, que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente y más que nada no podía fingir que todo está bien cuando no está bien', indicó.

'Les prometo regresar en enero, regresamos en enero, reponemos estas dos fechas si todavía nos quieren o todavía quieren acompañarnos, no tiren su boleto', finalizó el cantante.

Pese a que se llegó a mencionar que no habría reembolso para los que asistieron al concierto del 2 de diciembre, Zignia Live informa que las personas que lo deseen podrán solicitarlo al siguiente correo electrónico: reembolsos@superboletos.com del 12 al 26 de diciembre del 2022.Cabe recordar que a tan solo unos minutos después de que Intocable inició el primero de sus dos conciertos en Arena Monterrey, sorpresivamente Ricky tomó la palabra para anunciar que tenía dolor de garganta: '¿Se la están pasando con madre? porque yo no'.Después un vocero del grupo solo mencionó que la fecha será reagendada, aunque no brindó más detalles al respecto.Más tarde en redes sociales, Ricardo Muñoz ofreció disculpas al público y lamentó la cancelación del evento, pero aseguró que regresarán en enero de 2023 a Monterrey para darles la presentación, por lo que hizo un llamado a los fanáticos a no tirar su boleto.Aunque aseguró que se sentía bien de salud, el problema era que no podía cantar.