¿Inspiración o copia?

La última agraviada por una acusación de plagio ha sido Miley Cyrus por su tema "We can´t stop". Pese a negar haber copiado nada, ha llegado un acuerdo con el demandante, el compositor jamaicano Michael May. No es la única.

También han tenido que pasar por lances similares en los últimos tiempos figuras como Taylor Swift, Camila Cabello o Katy Perry . Además, es una historia que se repite en el mundo de la música. He aquí cinco canciones famosas cuyos autores han sido señalados por plagio.

"SURFIN´ USA", DE LOS BEACH BOYS, Y "SWEET LITTLE SIXTEEN", DE CHUCK BERRY.

Brian Wilson, líder y principal compositor de los chicos de la playa, Beach Boys, estaba entusiasmado con la canción de Chuck Berry.

Ya en otras ocasiones se habían dejado inspirar por los ritmos de uno de los padres del rock and roll, pero con "Sweet Little Sixteen" fue un paso más allá.

Para "Surfin´ USA" creó una nueva letra, pero usó una melodía prácticamente idéntica. Según recoge la revista Rolling Stone, Wilson quiso que la canción fuese una especie de homenaje.

El equipo legal de Berry no lo vio así y se puso manos a la obra. Amenazaron con demandarlos y consiguieron que el gerente de los Beach Boys diese los derechos de edición al sello de Berry, Arc Music.

Sin embargo, el nombre de Berry no apareció en los créditos del tema hasta 1966.

"WHOLE LOTTA LOVE", DE LED ZEPPELIN, Y "YOU NEED LOVE", DE MUDDY WATERS.

En el capítulo de la serie televisiva "The Simpsons" en el que toda la familia se va Londres, Homer, desde la noria "London Eye", divisa a Jimmy Page, alma y fundador de Led Zeppelin.

En ese momento, Homer lo define como "el mayor expoliador de la música rock negra americana". Y es que, durante años, diversas canciones de Page han estado bajo sospecha.

"Whole Lotta Love" es, probablemente, una de los temas más famosos de la banda y ha sido señalada por plagio al guardar una obvia similitud con "You need Love", de Muddy Waters.

El autor de la canción de Waters, Willie Dixon, demandó a la banda y el asunto se cerró por una cantidad de dinero nunca revelada.

"BITTER SWEET SYMPHONY", DE THE VERVE, Y "THE LAST TIME", DE LOS ROLLING STONES.

"Bitter Sweet Symphony" es probablemente la canción más reconocida de la banda británica de rock alternativo The Verve.

Gracias a ella, el grupo de las islas se hizo mundialmente famoso en 1997. La letra la firma el vocalista de la banda, Richard Ashcroft, pero la parte instrumental que la hace reconocible es un fragmento de "The last time", de los Rolling Stones.

No se trata de un plagio en sí, al menos no lo era al principio, ya que ambos grupos habían llegado a un acuerdo para que The Verve usara una secuencia de cinco notas a cambio del 50% de los beneficios de la canción.

Sin embargo, finalmente usaron un fragmento más extenso. Llegaron las demandas y The Verve perdió todos los derechos sobre los beneficios y el control sobre su canción.

"MY SWEET LORD", DE GEORGE HARRISON, Y "HE IS SO FINE", DE THE CHIFFONS.

"He is so fine" fue interpretada por la banda estadounidense compuesta solo de mujeres, The Chiffons, y fue escrita por Ronnie Mack.

La editorial a la que pertenecían los derechos de la canción de Mack consideró que el gran éxito de "My Sweet Lord", del exBeattle George Harrison, tenía un parecido con "He is so fine" que no podía ser fruto de la casualidad.

Los tribunales decidieron que Harrison era culpable de un plagio inconsciente y que debía compensar a los propietarios de la canción.

Tras muchas idas y venidas acerca de la cantidad que Harrison debía abonar, varios años después, ambas partes llegaron a un acuerdo para que el ex del grupo de los chicos de Liverpool se hiciera con los derechos de la canción.

"ICE, ICE, BABY", DE VANILLA ICE, Y "UNDER PRESSURE", DE QUEEN Y DAVID BOWIE.

El mayor éxito del rapero estadounidense Robert Matthew Van Winkle, conocido artísticamente como Vanilla Ice, fue, sin duda, "Ice, Ice, Baby".

En esta canción utilizaba el riff de bajo de "Under Pressure", un tema estrella de la banda británica Queen con David Bowie.

Vanilla Ice insistía en que no era la misma melodía, porque había añadido un componente más entre las notas.

Queen y Bowie amenazaron con los tribunales al rapero estadounidense. Pero llegaron a un acuerdo y el caso nunca llegó ante el juez.

A día de hoy se desconoce la cantidad por la que se calmaron las aguas. Finalmente, los británicos fueron reconocidos en los créditos del rap de Vanilla Ice.