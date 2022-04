¡Insólito! Exhiben cadáver del rapero Goonew en fiesta

ADVERTENCIA: Estos videos contienen imágenes sensibles. En los clips se muestra el cuerpo de Goonew en una fiesta en su honor

Por: Luz Camacho

abril, 05, 2022 13:18

Comentarios

Gran polémica a causado la decisión que tomaron familiares y amigos del rapero asesinado Markelle Morrow, conocido popularmente como "Goonew", al exponer el cuerpo del cantante aparentemente embalsamado durante una fiesta de despedida en un antro de Washington D.C.

A través de redes sociales se hicieron virales unos videos donde se ve el cadáver del cantante sujeto a una columna del club nocturno Bliss mientras los dolientes cantaban sus canciones a su alrededor. El cuerpo del rapero lucía su característica vestimenta urbana, con sus tenis, lentes, pants, reloj y sudadera favorita, así como una especie de corona en la cabeza.

The Shade Room confirmó con una fuente que asistió a la macabra exhibición pública, titulada "The Last Show", que había un cargo de entrada de 40 dólares para ingresar al lugar.

Si bien inicialmente no estaba claro si la figura era el cadáver real de Goonew o un maniquí, el consenso general es que el cuerpo era, de hecho, suyo.

Las redes sociales encontraron la exhibición obscena e irrespetuosa. Incluso el ícono del hip-hop 50 Cent publicó en Twitter: "¡Oh, mierda! Me acabo de dar cuenta de lo que es esto".

Por otra parte, un supuestamente un empleado del bar expresó su sorpresa al llegar, alegando que no tenían idea de lo que iban a presenciar.

Esta situación es comparada con la película "Weekend at Bernie's", donde un par de amigos se llevan el cadáver de su jefe de fiesta durante un fin de semana pretendiendo que esta vivo.

Club nocturno se disculpa

Ante la polémica, los dueños del club nocturno Bliss se disculparon y esclarecieron lo acontecido en su negocio.

¿Qué le pasó a Goonew?

Según los informes, Goonew fue asesinado el pasado 18 de marzo del 2022 por un asaltante desconocido en District Heights, Maryland, según un anuncio del Departamento de Policía del Condado de Prince George, informó Complex.

Las autoridades actualmente ofrecen una recompensa de 25,000 dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso del asesinato.