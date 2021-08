Inicia MasterChef Celebrity; público extraña a Anette Michel

A través de redes sociales se hizo tendencia el nombre de Anette Michel, debido a que el publicó la extraño en MasterChef Celebrity

Por: Luz Camacho

agosto, 21, 2021 10:58

MÉXICO.- Este viernes se estrenó MasterChef Celebrity, reality show de TV Azteca, que reúne a algunos de los más famosos de la televisión mexicana, quienes demostrarán su talento culinario.

Pero en este primer episodio estuvo lleno de nostalgia por la ausencia de algunos de los personajes que se habían vuelto característicos en el programa y que no estuvieron presentes.

Usuarios de redes sociales hicieron tendencia el nombre de Anette Michel, pues la conductora por primera vez no está al frente del show. La conducción en esta ocasión está a cargo de Rebecca de Alba, quien se desempeñó bien, pero aún así los televidentes no dejaron de extrañar a Michel.

"Técnicamente no hay nada de malo pero como que algo no cuadra", "Pasaron 5 minutos del programa para descubrir que se extraña a la reina Anette Michel", "Acepto a Rebecca De Alba, PEEEERO no puedo no extrañar a Anette Michel", "En qué momento sale Anette Michel de una caja al estilo de la Hermana Flor", "Pues a mi si me gusta Rebeca de Alba como conductora y Anette Michel tiene derecho a hacer otras cosas en la televisión", "a nueva conductora hace buen trabajo, pero Anette Michel era otra razón para ver #MasterChefCelebrity", fueron algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.

Pasaron 5 minutos del programa para descubrir que se extraña a la reina Anette Michel #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/EjGeiGaMsP — Daniel (@dan16c) August 21, 2021

Acepto a Rebecca De Alba, PEEEERO no puedo no extrañar a Anette Michel :(#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/eQohTt69VL — ???MÁSTER FAN AGAIN?? (@AnotherUlises) August 21, 2021

Cuando hay nueva temporada, pero recuerdas que no está Benito Molina ni Anette Michel#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/smRLEXc9Wu — Miguel Ángel Antonio Guillermo (@miguelantg_16) August 21, 2021

En qué momento sale Anette Michel de una caja al estilo de la Hermana Flor ?? #RegresaAnetteMichel #MasterChefCelebrity #MasterChefMx pic.twitter.com/n5Ibd6LZs8 — Raymundo ?? (@raymundo_ayala) August 21, 2021

Los internautas también hicieron alusión a la salida del chef Benito Molina, quien tampoco está en esta nueva edición.

Participantes de MasterChef Celebrity

El primer reto al que se enfrentaron los participantes fue en parejas, entre las que se encontraban actrices, cantantes, entrenadores fitness, diseñadores, periodistas e influencers.

Los concursantes de MasterChef Celebrity son: Laura Zapata, Paty Navidad, Alicia Machado, Aída Cuevas, La Bebeshita, Stephanie Salas, Jimena Pérez 'La Choco', Alana (ganadora de MasterChef Junior), Matilde Obregón, Dalú, Laura Flores, William Valdés, German Montero, José Joel, Mauricio Islas, David Salomón, Aristeo Cázares, Tony Balardi, David Salomón, Javier Vázquez, Paco Chacón y Jorge Aravena.

La pareja ganadora del primer reto fue la integrada por la periodista Matilde Obregón y el cantante Germán Montero, quienes después fueron capitanes de los equipos azul y rojo, respectivamente, para el segundo reto.

El equipo rojo se salvó tras preparar un jabalí con chile ancho. Los que aseguraron su permanencia fueron Matilde, La Choco, Stephanie Salas, Tony Balardi, José Joel, William Valdés, Jorge Araneda y Laura Zapata, mientras que los demás tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación.

La misión de los concursantes para salvarse de la eliminación fue presentar un postre de plato. Finalmente, el primer eliminado del reality fue el fitness coach Javier Vazquez, a quien pudimos ver por primera ocasión en la edición 2020 de Survivor México.

"Me falló un tema de confianza y que intenté entregar algo tan perfecto que sólo me fallé a mí mismo, tuve varios errores, pero sí considero que no fue muy justa mi salida", dijo Javi tras su salida.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado