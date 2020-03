Influencer llora porque le cerraron la tintorería y no sabe lavar: "estoy harto de la cuarentena"

Mario Sierra Moncada comparte video donde llora de desesperación por la cuarentena del Covid-19 y se vuelve viral

Por: Redacción Web

El influencer mexicano Mario Sierra Moncada se volvió viral luego de mostrar un video donde deja ver lo difícil que es para él pasar la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Al borde de las lágrimas, Sierra Moncada narra que no sabe lavar la ropa, es alérgico al cloro y acusa que el residencial en el que vive ha cerrado las puertas a la alberca, el gimnasio y el spa.

"Estoy harto de esta cuarentena. Ya no puedo más. En el residencial donde vivo cerraron la alberca, el gimnasio, el spa, la tintorería... y yo no sé lavar ropa", comenzó a decir el joven.

Por si su vida no fuera demasiado ´trágica´, de los cinco jardines solo dejaron dos abiertos, por lo que ahora se pregunta qué va hacer.

Pero las cosas aún se ponen ´peor´ para él, pues a la señora de la limpieza le dio la cuarentena libre pagada porque le da miedo que en el transporte se contagie de un bicho raro y que pueda llevarlo a su casa.

"Estoy cansado de trapear con cloro. Soy alérgico al cloro y ya me duele la nariz de tanto respirar químicos, no estoy acostumbrado. El coronavirus nos quiere matar, ya no puedo más".

El video ha recibido toda clase de comentarios, ya sean sarcásticos, burlándose o asumiendo que lo que dice Mario Sierra Moncada es real.

Hasta el momento, el video cuenta con 42 mil 500 reproducciones y mas de mil 129 comentarios.