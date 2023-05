HotSpanish exhibe que Fofo Márquez: 'Es un falso millonario'

El youtuber Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, rompió el silencio y decidió defenderse de los ataque que ha estado recibiendo en los últimos días por parte de Fofo Márquez, a quien llamó el 'falso millonario'.

HotSpanish explicó en un video de más de 20 minutos que subió a su cuenta de Facebook que está harto de estos ataques por lo que decidió revelar por qué se alejó de él y terminar la amistad que tenía con él.

'Tiene como 15 o 20 videos hablando de mí, no tengo la necesidad de hacer esto, con mi contenido que yo hago me va suficientemente bien, a la gente le gusta mi contenido. Yo no quería hacer esto, pero me ha empujado a hacerlo, a pesar de que me dicen que no lo haga, pero ya estoy harto, porque creo que es justo defenderse, saber el por qué me alejé de él, el por qué fue necesario cortar con esa amistad que sabía realmente no era una amistad verdadera”, dijo Roberto al inicio del video.