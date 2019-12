'Historia de un matrimonio' se impone a Tarantino y Scorsese en los Globos de Oro

EFE -

La romántica "Marriage Story", dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, se impuso este lunes a las cintas de Quentin Tarantino y Martin Scorsese en las nominaciones a la 77 edición de los Globos de Oro.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció sus candidatos a los galardones que marcan la apertura de la temporada de premios, ante los que la española "Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar, sumó dos candidaturas a mejor cinta en lengua extrajera y a mejor actor dramático para su protagonista Antonio Banderas.

"MARRIAGE STORY" PLANTA CARA A TARANTINO Y SCORSESE

Con seis nominaciones, "Marriage Story" se impuso a "The Irishman", de Scorsese, y "Once Upon a Time in Hollywood", de Tarantino, que recibieron cinco candidaturas cada una a pesar de que partían como las grandes favoritas.

Detrás del podio, empatadas en cuarta posición, quedaron "Joker", la polémica cinta protagonizada por Joaquín Phoenix, y "The Two Popes", con cuatro nominaciones cada una.

Lo cierto es que la victoria de "Marriage Story" en las nominaciones no pilla por sorpresa a la crítica de Hollywood, pues a pesar de haber contado con menos promoción que sus dos grandes contrincantes, desde sus primeras proyecciones los comentarios positivos han convertido a esta cinta de Netflix en el filme del que todo el mundo habla.

Contra "Marriage Story" y "The Irishman", en mejor cinta dramática, competirán "1917", "Joker" y "The Two Popes".

Por su parte, "Once Upon a Time in Hollywood" se batirá por ser la mejor comedia o musical contra "Dolemite is my Name", "Jojo Rabbit", "Knives Out" y "Rocketman".

El apartado de mejor dirección queda ocupado por nombres consagrados de la industria cinematográfica como Scorsese, Tarantino, Sam Mendes por "1917" (responsable de la oscarizada "American Beauty"), Todd Phillips con "Joker", que lucharán por el Globo dorado contra el surcoreano Bong Joon Ho y el fenómeno "Parasite". De nuevo, ninguna cineasta femenina logra imponerse entre los candidatos a la mejor dirección.





ANTONIO BANDERAS ASPIRA A MEJOR ACTOR, ROBERT DE NIRO AUSENTE

Antonio Banderas aspira a llevarse el Globo de Oro al mejor actor dramático por su papel protagonista en "Dolor y Gloria". En la misma categoría figuran Christian Bale, Adam Driver, Joaquín Phoenix y Jonathan Pryce.

El español -con la quinta nominación de su carrera- parte como favorito, junto con Phoenix y su aclamado "Joker", para llevarse el galardón, pues acaba de vencer en los premios otorgados por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, la Academia del Cine Europeo y la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

La ausencia más destacada de este año la firma Robert de Niro ("The Irishman"), quien queda fuera de los Globos de Oro a pesar de que la cinta que protagoniza ha conseguido candidaturas para su dirección, guion y sus dos actores de reparto Al Pacino y Joe Pesci.

Entre las actrices dramáticas, las candidatas son Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger, esta última con gran ventaja tras ser aclamada de forma unánime por encarnar a Judy Garland en el biopic "Judy".

Y en el género de comedia o musical las actrices nominadas son Ana de Armas, Awkwafina, Cate Blanchet, Beanie Feldstein y Emma Thompson. Por su parte, Daniel Craig, Roman Griffin Davis, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton y Eddie Murphy completan el listado de los actores de comedia candidatos al Globo de Oro.

Los apartados destinados a los intérpretes de reparto dejan grandes nombres, pues además de Pesci y Pacino compiten en la categoría masculina Brad Pitt, Tom Hanks y Anthony Hopkins. En el femenino, la latina Jennifer López logró ser nominada, al igual que Margot Robbie, Laura Dern, Annette Bening y Kathy Bates.

LAS POSIBILIDAES DE "DOLOR Y GLORIA"

Esta edición de los Globos de Oro tendrán candidatura española gracias a Pedro Almodóvar y su "Dolor y Gloria". La cinta tiene en la surcoreana "Parasite" su principal contrincante, además de dos cintas francesas, "Portrait de la jeune fille en feu" y "Les Misérables"; y una estadounidense, "The Farewell" -rodada en lengua no inglesa-.

NETFLIX ARRASA Y SUPERA A DISNEY, SONY Y WARNER

Con 17 candidaturas en el apartado cinéfilo, Netflix se impuso con gran distancia a otros estudios veteranos como Sony Pictures (8), Walt Disney Studios y Warner Bros (6 cada uno).

La 77 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) y contará con el siempre mordaz Ricky Gervais como maestro de ceremonias.