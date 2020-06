Hijas de Karla Luna están en peligro con Karla Panini: 'La Parcera'

La mujer que se identifica como exasistente de 'Las Lavanderas' asegura que Karla Panini se la pasa maltratando a su hijo Gabriel en sus constantes cambios de humor

Por: Redacción Web

Monterrey.- 'La Parcera', quien se identifica como exasistente de la fallecida Karla Luna y Karla Panini cuando tenían el show de 'Las Lavanderas' habló en entrevista para Ventaneando.

La mujer de origen colombiano acusó a Karla Panini de maltratar a Gabriel, el hijo que procreó con el conductor y comediante Óscar Burgos.

"Es el más grande, es su hijo, es como que la confianza, ella se descarga con él, lo grita, que sí el niño hacia algo mal ella le metía pellizcones o lo castigaba, un trato hostil todo el tiempo para un niño de manera innecesarias".

En cuanto a las niñas, 'La Parcera' dijo que Karla Panini no las puede tratar mal como a su hijo porque normalmente está Américo u otra persona con ellas.

También asegura que la exlavandera tiene cambios de humor muy dramáticos y que consume estupefacientes lo cual consideró que esto es un peligro para los niños que viven con ella.

"Si vos estás totalmente intoxicada y te quedas dormida ¿y los niños? Si les pasa algo están bajo tu responsabilidad, entonces por su puesto que corren peligro, hasta de agarrar los medicamentos", expresó 'La Parcera' en entrevista.

Asegura que el único recuerdo que las niñas tienen de su mamá son tres fotos en su cuarto, una de Karla Luna sola y una foto con cada una de ellas.

Agregó que las niñas tenían un albúm de fotos de su mamá que les hizo Américo Garza, pero que "curiosamente" desapareció.

'La Parcera' dijo que las niñas actualmente son muy introvertidas, pero no porque así sea su personalidad, sino por una inconformidad en el ambiente en el que se desenvuelven, se sienten incómodas.

"Se siente un ambiente hostil, ellas son reprimidas, no hablan de sus sentimientos, el tema de la mamá es un tema prohibido, el tema de su familia es un tema que no tocan y eso me parece super mal porque eso les va a traer secuelas emocionales obviamente", expresó la entrevistada.

Finalmente, 'La Parcera' calificó de mentira el relato que Karla Panini ha hecho sobre el día que Américo Garza extrajo a las niñas del domicilio en donde vivían con Karla Luna.