Hija de vocalista de Patrulla 81 se quita la vida a 3 meses de la muerte del cantante

| 22/02/2021 | ionicons-v5-c 10:28 | Luz Camacho |

Alma Rosa Medina Gámiz, hija del fallecido cantante José Ángel Medina, vocalista y líder de la agrupación Patrulla 81, se suicidó este fin de semana, informó la fiscalía de Durango.

A tres meses de la muerte del fallecido cantante José Ángel Medina, vocalista y líder de la banda de regional mexicano Patrulla 81, la Fiscalía de Durango informa que su hija Alma Rosa Medina Gámiz se suicidó este fin de semana.

El lamentable hecho ocurrió este sábado 20 de febrero cerca de las 16:00 horas cuando las autoridades y el equipo de emergencias de Durango recibió una llamada de auxilio que alertaba que había una mujer inconsciente en el fraccionamiento Lomas del Parque.

Según reporta Infobae, el aviso fue realizado por la hija de la fallecida quien encontró a su madre atada con una soga al cuello.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de distintas corporaciones de seguridad, pero tras intentar reanimarla confirmaron el fallecimiento de la mujer de 41 años.

El cuerpo de Alma Rosa fue trasladado al anfiteatro, donde le realizaron necropsia de ley, la cual confirmó que la causa de la muerte fue suicidio debido a asfixia por ahorcamiento.

Sobre el estado de ánimo en que se encontraba la hija de José Ángel Medina que la llevara a tomar la decisión de terminar con su vida, trascendió que se encontraba con el ánimo decaído pues padecía cáncer de laringe y hace unos días habría sido diagnosticada con Covid-19, enfermedad que llevó a su padre a la muerte en noviembre pasado.

ÚLTIMOS MENSAJES EN FACEBOOK

El miércoles 17 de febrero, la hija del líder de ´Patrulla 81´ en la última publicación que realizó en Facebook dejó en claro que no tenía una buena relación con sus hermanos.

"Así se hacen los chismes, como reguero de pólvora, yo llegue a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla, quien sabe que tanto alegaba porque cuando se pone a discutir habla muy rápido, total yo le dije si está enferma, dámela para llevarla al doc, y me volvió a decir, no lo vas a ver!!!", se lee en la publicación.

Y ese mismo día compartió una imagen sobre una reflexión sobre la muerte, que decía: "¿Qué pasa si hoy muero? -Nada... Hoy te velan, mañana te entierran y con el tiempo te olvidan", y ella agregó al texto: "Ni siquiera irían a mi funeral".