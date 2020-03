Hayley Williams anuncia su primera gira en solitario

Notimex -

La vocalista de la banda Paramore, Hayley Williams, tras debutar con su proyecto paralelo como solista ya anunció sus primeros shows en solitario que abarcan los continentes de Europa y América.

La cantante anunció el año pasado que emprendería un proyecto propio, fue así que enseguida se estrenó su primer tema Simmer, motivo por el cual sus compañeros de la agrupación manifestaron su apoyo a través de redes sociales.

La artista de 31 años saldrá de gira sin Paramore y manifiesta que es algo aterrador para ella: "Wow. Me voy de gira. Yo misma. No es Paramore y, sinceramente, es un poco aterrador. Pero si sé algo, es que no hay lugar más seguro (además de en casa con mi perro) que estar en una habitación, en un escenario, frente a las personas por las que crecí cantando con mis pulmones. Hubo un tiempo en el que pensé que no haría una gira por mí misma".

"Gracias por la oportunidad de recorrer esto. Espero ver un montón de viejos amigos y hacer algunos nuevos también", señala, de acuerdo con el medio Kerrang!

El tour de Williams comenzará a partir del mes de mayo en Europa y pisará los escenarios de Amsterdam, Londres y París, para después regresar a su natal Estados Unidos donde cantará en Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, Orlando, Houston, entre otras ciudades.