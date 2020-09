¿Harry Styles y Tracee Ellis Ross están saliendo?

El exOne Direction, Harry Styles, y la actriz Tracee Ellis Ross estarían saliendo en plan romántico, según afirmó una fuente que había visto a la pareja

| 28/09/2020 | ionicons-v5-c 18:24 | Mary Ruiz |

REINO UNIDO.- ¿Harry Styles ya no sea soltero? El exintegrante de One Direction ha provocado recientemente rumores de que podría estar saliendo con Tracee Ellis Ross después de que una fuente afirmó haberlos visto disfrutando de una cita en Laurel Canyon en Los Ángeles, California

Una fuente de Ace Showbiz contó que hace 6-8 meses se llevó a sentar cerca de Harry y Tracee en Pace y por casualidad escuchó la conversación candente que tenían. De acuerdo con esta persona, el también actor y la estrella de "Black-ish" se preguntaban cuál era el lugar más salvaje en el que se habían enganchado y si deberían ir juntos al baño".

Hasta el momento los artistas no se han manifestado tras los rumores, pero son tan fuertes tan salvajes que es difícil creer que sean ciertos, especialmente considerando que Ross es muy reservada con su imagen y su vida privada.

Por lo general sus relaciones las mantiene en secreto y fuera de ojo público.

¿Cómo se conocieron?

Aunque Harry Styles y Tracee Ellis Ross no han confirmado o desmentido los rumores, se sabe que los artistas se conocieron en Instagram, según explicó Ross durante una aparición en diciembre de 2019 en The Late Late Show With James Corden.

"Ya sabes, los DM", compartió. "A Harry le empezaron a gustar mis fotos. Yo estaba como, '¿Quién es este Harry Styles?' Y luego comencé a comentar tus fotos. Yo estaba como, '¿Cuándo actuará en Los Ángeles?' Y dijo, 'Este fin de semana. ¿Quieres venir?' Y yo estaba como, 'Sí, señor'".

Por su parte Styles, quien había estado de anfitrión invitado en el programa, confirmó dicha información y dijo que Ross terminó asistiendo al concierto, pero no dieron algún indicio de que estuvieran interesados románticamente uno del otro, y Ross comentó que ella simplemente lo había buscado porque estaba "obsesionada con sus canciones".

Informes anteriores sugieren que Ross estaba saliendo con Kenya Barris, el creador de 'Black-ish'. La actriz de 47 años nunca se ha casado oficialmente y ha sido sincera en el pasado acerca de querer mantener su vida personal como un asunto privado.

Por su parte, Styles estuvo vinculado con varias celebridades femeninas, incluidas Kendall Jenner, Taylor Swift y Cara Delevingne y Camille Rowe.