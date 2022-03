Harry Styles lanza 'Harry's House', su tercer álbum

Video: YouTube - Harry Styles

El nuevo álbum de Harry Styles saldrá el próximo 20 de mayo; es el seguimiento a Fine Line e incluirá 13 canciones

Por: Noé González

marzo, 23, 2022 22:16

Harry Styles ha anunciado un nuevo álbum: Harry's House, el cual saldrá el 20 de mayo a través de Columbia. Según un comunicado de prensa, este proyecto es el seguimiento de Fine Line de 2019 e incluirá 13 canciones.

Styles es un gran admirador de Joni Mitchell; en 2020, por ejemplo, hizo una versión de "Big Yellow Taxi". En particular, el clásico de Mitchell de 1975 The Hissing of Summer Lawns incluye la canción "Harry's House / Centerpiece". Hoy, la cuenta oficial de Twitter de Mitchell le escribió a Styles, "me encanta el título".

Harry Styles lanzó su debut en solitario homónimo en 2017, un año después de que One Direction hiciera una pausa. El segundo álbum de la cantante, Fine Line, incluyó el exitoso sencillo "Watermelon Sugar", que le valió a Styles el Premio Grammy 2021 a la Mejor Interpretación Pop Solista. Styles también fue nominado a Mejor Video Musical (por "Adore You") y Mejor Álbum Vocal Pop en los Grammy 2021.

A finales de este año, Styles encabezará el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022. Además visitará México en el mes de septiembre.

Con información de elhorizonte.mx