Harry Styles confiesa que las definiciones sexuales no le preocupan

Notimex -

El cantante británico Harry Styles, exintegrante del grupo pop One Direction, que se disolvió en el 2016, después de seis años de actividad, se ha mantenido vigente desde estonces por varias razones, ya sea por su carrera en la música en solitario, por su estilo de vida o por su fascinación a la moda.

El intérprete comenzó su carrera tras audicionar en el concurso de búsqueda de talentos The X Factor, fue entonces cuando la jueza Nicole Scherzinger sugirió a Harry que formara un grupo junto a Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

La agrupación ascendió rápidamente, su álbum Take me Home lideró las listas de popularidad en 37 países y el público agotó las entradas a sus conciertos en todo el mundo; sin embargo, después de cinco discos grabados, decidieron separarse.

El artista británico debutó como solista con el álbum Harry Styles, que tuvo un excelente recibimiento por parte de sus seguidores y propició su primera gira mundial sin la banda, Live on Tour.

Después de dos años, el cantante de 26 años lanzó Lights Up, tema que causó polémica debido a su atrevido video musical en el que aparece desnudo, alrededor de hombres y mujeres que rozan su piel con las manos.

Además, Harry aparece también en algunas escenas con atuendos aparentemente femeninos, pues la letra de la canción gira en torno a la identidad, aceptación de los cambios, ser libre y seguir hacia adelante: "Las luces se encienden y saben quién eres. ¿Sabes quién eres?", dice en una de sus estrofas.

La polémica no paró, pues en la portada de su álbum Fine Line, Styles luce un atuendo que sus fans definieron como "Queer", un estilo poco usual, que transgrede la identidad de género y refuerza las ideas establecidas al respecto

A raíz de estas escenas, el ex integrante de OneDirection, ha sido cuestionado con respecto a su orientación sexual, ante esto el también compositor confesó en una entrevista concedida al diario británico The Guardian, que la moda le ha ayudado en su camino para la aceptación propia.

Harry Styles explicó que la ropa que utiliza no la separa por géneros, sino por cómo lo hacen sentir cuando la utiliza: "Lo que usan las mujeres, lo que usan los hombres. No es una pregunta que yo me haga", dijo el británico.

"Si veo una camisa y me dicen que es de mujeres yo pienso: ´¿Okey?´, eso no me quita las ganas de usarla´. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo, todo se torna mucho más fácil", añadió.

El cantante también afirmó que estas líneas incluyen preferencias, sin embargo, se preguntó el por qué le siguen cuestionando un tema de su vida personal. "Sí, creo que me cuestiono por eso. No es como si estuviera sentado en una respuesta, protegiéndola y reteniéndola", expresó.

"No es un caso de ´no te estoy diciendo, porque no quiero decírtelo´. Tampoco es una cuestión de ´esto es mío y no es tuyo´. Sino que se trata de ¿qué importa? ¿A quién le importa?", agregó el cantante.

En aquella entrevista, también dejó claro que no está utilizando a la comunidad LGBTTIQ para llamar la atención: "¿Estoy rociando chispas de ambigüedad sexual para tratar de ser más interesante? No. Quiero que las cosas se vean de cierta manera", puntualizó.

"No lo hago porque me haga ver gay o heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más allá de eso", continuó Harry.

Después de un año, el artista sigue expresándose a través de la moda, pues en el video de Falling, su más reciente tema, luce una blusa de seda con una larga cola, pantalones café y manicura de media uña, en color rosa. Con su aspecto, busca dejar claro que la ropa no hace distinción de género.

Un ejemplo de su forma de manifestarse a través de los atuendos, fue el acto en solidaridad a su ex novia, la británica Caroline Flack, a quien tras su fallecimiento, rindió homenaje en la alfombra roja de los premios Brit Awards, con un moño negro que complementaba su vestimenta, en señal de luto.

El éxito del artista se consolidó a través de la imagen andrógina que ha construido a lo largo de su trayectoria y la originalidad que ofrece en cada tema, además de su compromiso con el público por ofrecer siempre proyectos novedosos.