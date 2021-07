Hanna Jaff revela audios que probarían racismo en la realeza

Hanna Jaff, quien aún está casada con el noble británico Henry Roper-Curzon, compartió los audios que evidencian racismo y odio hacia mexicanos

Por: Luz Camacho

julio, 14, 2021 17:03

MÉXICO.- Luego de que el aristócrata inglés Henry Roper-Curzon negara las acusaciones de violencia contra su aún esposa, Hanna Jaff, además de que asegurara que gracias a una investigación realizada por su familia descubriera inconsistencias en los títulos de estudio de la mexicana, ella decidió revelar los audios que demostrarían que sufrió racismo, discriminación y extorsión dentro de su matrimonio.

"Me empezaron a humillar como mexicana, ellos odian a los mexicanos, empezaron a decir que merecíamos morir y también amenazas de muerte. También decían que los ingleses son superiores y que los mexicanos tenemos una revoltura de sangre no pura. Decían que merecíamos estar en los campos trabajando. Eran muy feos los comentarios de la familia hacía mí", había declarado anteriormente la filántropa, quien regresó a México tras huir de Inglaterra.

En las grabaciones, que compartió con la revista Quién, se escucha presuntamente a Henry; a su padre, David; y a su madre, Lucinda, quienes aseguran ser superiores a los mexicanos, a quienes llaman "plebeyos".

La empresaria señala que tanto el padre como el hijo "buscan de una mujer rica para pagar las deudas familiares".

En el video expone que el padre de Henry, fue expulsado por deudas de su casa ancestral de Pylewell Park, la cual ahora es propiedad de un grupo de fideicomiso de los nueve hermanos de David Roper-Curzon.

Luego David responde: "Vas a tener que hacerlo, vas a tener que usar eso como una amenaza de alguna manera", y Harry revela: "Quiero obtener una compensación de ella".

Presuntamente después Luciana expresa: "¡Somos superiores! ¡Plebeyos! Sí, lo somos, eso es bastante correcto".

En otro audio que parece formar parte de otra conversación Luciana dice: "Me importa una mierda. Te casaste con una jodida mexicana".

Otra de las grabaciones, expone a un hombre, aparentemente Henry, expresándose con palabras altisonantes.

Y ahí no termina pues en otro audio dice: "No importa la sangre, chingados, ustedes son patéticos, tienen sangre española. Tienen una pinche revoltura de toda esa mierda de países diferentes, no son iguales a nosotros, no son fuertes como nosotros. Así que nunca me discutan eso, me molesta. Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos, eso es lo que quiero hacer, quiero quebrarles el cuello, porque me fastidian mucho, pinches estúpidos de mierda".